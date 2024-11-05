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史上首見 AMD資料中心營收超車英特爾

編譯林奇賢／綜合外電
儘管英特爾Xeon處理器仍驅動多數伺服器，但如今最貴的機器都用超微的EPYC處理器。路透
儘管英特爾Xeon處理器仍驅動多數伺服器，但如今最貴的機器都用超微的EPYC處理器。路透

過去二十多年來，英特爾在資料中心處理器上一直是王者，絕大多數伺服器都採用Xeon處理器，而超微（AMD）的市占七、八年前才個位數而已。然而，這種情況已大幅轉變，儘管Xeon處理器仍驅動多數伺服器，但如今最貴的機器都用超微的EPYC處理器，這是SemiAnalysis觀察到超微資料中心業務的營收超車英特爾的原因。

超微資料中心部門的營收，在第3季達到35.49億美元，而英特爾第3季的資料中心和AI業務（DCAI）則是33億美元。不過是兩年前，英特爾的DCAI業務每季的營收介於50-60億美元之間。但隨著超微EPYC處理器提升競爭力，英特爾必須以較大的折扣銷售伺服器晶片，從而壓低其營收和利潤率。

值得注意的是，英特爾旗鑑的128核Xeon 6980P 「Granite Rapids」處理器要價1萬7,800美元，是該公司有史以來最貴的標準CPU；相形下，超微最貴的則是96核的EPYC 6979P處理器，定價1萬1,805美元。若英特爾Xeon 6900系列處理器的需求維持高檔，且該公司能大量供應這些CPU，那英特爾的資料中心營收可望重返正軌，並反超超微的資料中心銷售。然而，如此一來，英特爾必須加速生產Granite Rapids的產品。

輝達的資料中心GPU和網路晶片，賺更大。事實上，輝達的網路晶片產品，在公司會計年度第2季攀抵36.68億美元，同時運算GPU銷售達到226.04億美元，英特爾和超微資料中心硬體銷售相加都還望塵莫及。總的來說，輝達今年上半年出售價值近420億美元的AI與高效能運算GPU，下半年可能賣出更多。

AI 輝達 晶片

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