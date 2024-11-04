總統選舉和Fed會議在即 道指下跌257點 史指那指跌約0.3%

投資人為美國總統大選和聯準會本周可能降息預做準備，美股未能守住陣地。路透

投資 人為美國總統大選和聯準會本周可能降息預做準備，美股未能守住陣地。

道瓊工業指數下跌257.59點或0.61%至4萬1794.6點。史坦普500指數下跌16.11點或0.28%至5712.69點；那斯達克指數下跌59.93點或0.33%至1萬8179.98點。道指盤中一度下跌超過400點，而史指和那指全天在漲跌之間徘徊。

5日的選舉結果可能對今年股市發揮關鍵作用。《NBC》新聞的最新民調顯示，前總統川普和副總統資錦麗之間形成「僵局」競爭。

紐約人壽投資公司(New York Life Investments)經濟學家兼首席市場策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，投資人似乎正試圖消化對誰贏得選舉可能變化相對較小的看法，「這次選舉勢均力敵。我和任何人一樣對可能發生的事情沒有任何真正的判斷。因此，市場的走勢有點二元化。」

任何市場後續的波動可能取決於哪一方控制國會。如果美國眾議院和參議院的控制權分立，重大立法改革將很難通過。然而，共和黨或民主黨的橫掃可能伴隨著同一政黨在白宮的勝利，則可能意味著雄心勃勃的支出計劃或稅收改革。

輝達 的小漲有助穩定市場。標普道瓊指數1日晚間宣布，這家晶片製造商將取代競爭對手英特爾被列道指後，該公司上漲0.48%。這項變更將於本周末生效，輝達股價一路走高，而英特爾在人工智慧競賽中陷入困境。

輝達今年至今已上漲182.44%，而英特爾市值2024年已流失一半以上。

在其他新聞方面，聯邦監管機構拒絕了Talen Energy增加賓州一家核電廠為亞馬遜資料中心提供更多電力的請求，公用事業股出現壓力。然而，與化石燃料和太陽能相關的股票雙雙上漲，石油上漲2%。

除了大選之外，華爾街也在等待7日聯準會的最新利率決定。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員預計政策會議結束時降息25個基點的可能性為98%。聯準會於9月降息半個百分點。

避險美國國債上漲，顯示一些投資人可能在選舉日之前降低風險。指標10年期公債殖利率 約為4.31%，低於1日的約4.36%。債券殖利率與其價格走勢相反。

達拉斯Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，過去一周疲軟的經濟數據顯示，一旦選舉結果確定，市場不一定會反彈。

他表示：「即使在選舉結果出來後，這種波動也會持續一段時間，因為只需要更多的市場釐清事件，投資人就可以繼續前進。」

此外，史密斯表示，過去幾周的市場走勢並沒有顯示選舉的明顯贏家，「我認為現在市場非常混亂；他們正在觀望。」

Raymond James策略師米爾扎(Javed Mirza)在給客戶的報告中表示，股市似乎正處於回調的早期階段，「市場廣度和看漲模式股票百分比的持續惡化，加上投資人信心的疲軟，與新的1-3個月中期股市調整階段的開始一致。」「股市已經達到8月開始的中期股市反彈時間目標，進一步強化了我們的觀點，即當前水平的風險回報比很差。」

本財報季至今，史指已有349家、占近80%的企業公布了財報，所有跡象似乎都顯示第3季財報季將保持強勁。

美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在最近的報告中指出，「目前共識每股獲利較10月1日水準成長2%，年增6%，與我們的預測一致。到目前為止，每股獲利、銷售額和兩者合計分別都超過68%、57%、45%，而歷史平均為59%、59%和41%，而上季為71%、56%和46%。」

這位策略師補充說，雖然提到需求疲軟的次數有所增加，但跡象顯示需求已經「觸底」，「我們的數據顯示，去庫存最糟糕的時期已經過去。」「企業信心也跌至今年低點，但萎靡不振是選舉前不確定性的典型表現，這代表任何回升都可能在2024年第4季末或2025年發生。」

同時，上周「七巨頭」4名成員微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta的財報都指出人工智慧投資仍在多年階段進行中。