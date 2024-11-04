三方合作關係 SK集團重申將與台積電、Nvidia攜手克服AI發展瓶頸

南韓SK集團會長崔泰源4日在「SK AI高峰會2024」發表主題演說，重申與台積電、輝達合作關係。歐新社

南韓SK集團會長崔泰源4日在首爾舉行的「SK AI 高峰會2024」上，強調與台積電和輝達 （Nvidia）的三方合作關係，表示將與兩家晶片 巨頭攜手打造全球人工智慧晶片（AI）產業供應鏈，共同克服AI發展過程的瓶頸。

韓國前鋒報與韓國時報報導，崔泰源在峰會上重申他與台積電執行長魏哲家、輝達執行長黃仁勳和微軟執行長納德拉等科技業領袖的關係。這些執行長也在預錄影片中發表賀詞，強調SK集團旗下記憶體晶片廠SK海力士，在各自AI事業中的角色。

魏哲家表示，SK海力士一直處於提供尖端高頻寬記憶體晶片（HBM）技術的前沿。黃仁勳在由加州大學柏克萊分校資訊工程學教授David Patterson主持的預錄訪談中，凸顯SK海力士HBM晶片的重要性，稱其使「超級摩爾定律」（super Moore's Law）成為可能。

崔泰源也在峰會上列舉AI產業面臨的幾個瓶頸，包括：缺乏「殺手級用例」（killer use cases）與回收AI投資的營收模式、AI加速器和半導體供給短缺、先進製程產能有限，還有為AI基建取得充足電力的挑戰，以及對高品質數據的需求。

為強化與AI領域全球科技巨頭的合作，崔泰源在SK集團內成立了一個專責AI的任務小組。

SK海力士3月首度開始為輝達供應第五代HBM3E晶片，近期也開始量產其進階的12層HBM3E晶片。該公司12層HBM4晶片預計於明年出貨，並在2026年推出16層HBM4產品。