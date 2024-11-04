選情難料 美股早盤漲跌互見 輝達逆勢上揚

美股四大指數在4日早盤漲跌互見。路透

美國總統大選周二（5日）登場，上周末民調顯示，賀錦麗支持率攀高，投資人減碼川普 勝選的賭注，股市尋找方向，美股四大指數4日早盤漲跌互見。

道瓊 工業指數早盤跌0.2%，那斯達克指數跌0.1%，標普500指數和費城半導體指數游移在平盤上下；台積電ADR跌0.2%。

輝達漲1%，標普道瓊指數公司1日表示，輝達將取代英特爾，成為道瓊工業指數的成分股之一，變更將在周五（8日）生效。英特爾挫低4%。

共和黨票倉愛阿華州的民意似乎出現變化，據該州的狄蒙因紀錄報（Des Moines Register），賀錦麗以47%支持度領先川普的44%。博弈網站PredictIT也顯示，賀錦麗勝率超車川普，從一周前的41%升至51%，川普勝率則從59%降至49%。儘管這些數據可能是例外，但仍凸顯選戰情勢變化之快。

受此影響，美元指數出現六周來最大跌幅，美國10年期公債殖利率 重挫10個基點至4.28%，債券殖利率和價格呈反向走勢。

裕信銀行（UniCredit）首席經濟顧問尼爾說：「市場說服自己川普大幅領先，並以他明顯勝出定價」，「現在看到的情況是，眾人發現衝過頭了」。先前投資人賭川普將再次入主白宮，押注美元和美債殖利率走升，如今漲勢部分回吐。

選情緊繃下，美國總統大選結果，也許要到選後數天才會揭曉，可能會引發市場波動。