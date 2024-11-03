中國砸大錢難扶半導體 專家：民間社會希望賺快錢

台灣專家觀察，雖然中國中央砸大筆資金強力推半導體產業，但包括企業在內的民間社會希望賺快錢、長期仰賴進口的觀念下，未來五年即使投入龐大資金，技術很難有突破。(路透)

全球關注中國半導體發展進度，台灣專家觀察，雖然中國中央砸大筆資金強力推半導體產業，但包括企業在內的民間社會希望賺快錢、長期仰賴進口的觀念下，未來五年即使投入龐大資金，技術很難有突破。但如果全球箝制會激發中國成長，這對中國有利。

淡江國際事務戰略研究所、中華戰略前瞻協會、TVBS、擷發科技合作於3日舉辦「晶三角下的美台中大戰略」座談會，邀請學者專家與會，分析當前美中台局勢，同時針對美國大選後的發展進行探討。

擷發科技董事長楊健盟表示，中方集中力量辦大事非新鮮事，但大家並未感受到中國半導體有突破性技術，如果有，美國就無法制衡中國，主要「上有政策，下有對策」。

楊健盟進一步分析，半導體產業需要日積月累，台灣半導體也是花了四十年不間斷的累積而成，而要習慣賺快錢的中國企業花資金、沉潛多年以取得獲利很難，他們寧可直接從外國買技術跟解決方案。

然而，楊健盟稱，目前業內也在討論，如果民間改變想法，包括企業等，在現在很難取得解決方案下，可能激勵他們自行去研究。包含美國為首對中國管制，會喚醒中國這頭沉睡猛獅，非常有可能讓他們下定苦心。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠認為，資通訊產業是地緣連結的結果，產業特色是全球科技人才共構成果，但中國依循過去高鐵、手機經驗，認為可以迭代加速，這是認知誤區。

不過，張弘遠認為，中國在過去十年經歷半導體大躍進，目前正在收斂。他認為應該關注全世界華人 拿科技資本拿到中國變現，比如丁肇中、顏寧等科學家，雖然美國在雲計算有優勢，但在生物科技、大數據、機器人等領域，中國未必沒有後發先至。

張弘遠表示最擔憂民眾還不知道華為 鴻蒙系統，畢竟中國14億人口中多數在使用鴻蒙系統，「但我們毫無準備，如果有朝一日，在硬體靠美國狀態下，台灣軟體對接的優勢何在？」

半導體長期作為台灣優勢，張弘遠認為關注「已經夠了」，他認為台灣應該更關注中產階級薪資增長慢、年輕人收入過少的問題，並尋找下一個明星產業。他認為，台灣在生技、電子整合上有潛力，