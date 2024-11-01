亞馬遜領漲 道指升近300點 但全周收跌

亞馬遜上漲6.19%，雲端運算和廣告業務的強勁推動這家電商巨頭的獲利超出華爾街的預期。美聯社

隨著亞馬遜 帶領大型科技股上漲，交易員們忽視了令人失望的就業 報告，美股收漲。

道瓊工業指數上漲288.73點或0.69%收4萬2052.19點。史坦普500指數上漲23.35點或0.41%收5728.8點；那斯達克指數上漲144.77點或0.8%收1萬8239.92點。

亞馬遜上漲6.19%，雲端運算和廣告業務的強勁推動這家電商巨頭的獲利超出華爾街的預期。英特爾營收超出分析師預期並提供強有力的財測，股價上漲7.81%。在本周一些大型股獲利顯著令人失望後，這兩支股票提振了投資 人信心。

Sage Advisory首席投資策略師威廉斯(Rob Williams)表示，大型科技股仍在「尾巴搖狗」，「你會看到一些擴散效應，但它現在仍然是個巨大的組成部分。」

與此同時，最新就業報告顯示，10月美國經濟僅新增1.2萬個就業崗位，遠低於《道瓊》預估的10萬個，是2020年12月以來創造就業機會的最低水準。然而，交易員並沒有對就業數據做出太大反應，他們認為慘淡的數據是受到颶風和波音公司罷工的影響。

Bellwether Wealth總裁兼投資長貝林(Clark Bellin)表示：「就業報告顯示，10月勞動市場較9月大幅放緩。」「但這數字背後不單純，主要是由於颶風和勞工罷工，因此這種疲軟不太可能導致聯準會在11月會議上放棄預期的25個基點降息。」

除了11月5日美國總統大選導致波動加劇外，投資人也關注聯準會11月6日和7日為期兩天的政策會議。

主要股指結束動盪的一周。史指下跌1.4%，那指下跌1.5%。微軟和Meta Platforms的獲利下滑給指數帶來壓力。道指本周小幅下跌0.2%。

市場10月走勢艱難。道指10月下跌1.3%；史指下跌1%，那指下跌0.5%。

比特幣在11月跌至7萬元以下；過去一年比特幣一直在努力突破7萬元，並於本周飛近歷史高點。最新價格下跌1.6%報6萬9182.9元。

10月收在7萬334.1元，全月上漲10.86%，連兩月上漲，也是2024年5月上漲13.04%以來表現最好的一個月；更是2024年3月以來比特幣首次單月收在7萬元以上。

雖然10月就業數據弱於預期，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數仍上漲0.3%至104.30。

美元兌日元也上漲0.6%，最新交易價格接近153日元。

公用事業類股下跌1.99%，成為表現最差的類股。

AES下跌9.85%，帶動該產業下跌。Entergy和NRG分別下跌6.45%和3.64%。

本周「科投七巨頭」股票既是道指的領先者，也是拖累者。

亞馬遜遠超過道指其他股票，本周漲幅4.39%，幾乎是道指表現第二高股票的2倍。亞馬遜公布優於預期的第3季獲利後，股價飆升6.17%，接近歷史新高。

另一方面，蘋果和微軟本周分別下跌4.54%和4.96%，拖累道指走低。

就算iPhone製造商第4財季獲利和營收均超出預期，但蘋果仍下跌1.33%。在蘋果支付了與歐洲稅務決定相關的一次性費用後，淨利大幅下滑。

另一方面，微軟發布令人失望的本季營收財測，31日股價下跌6%；1日上漲0.99%。

史指今年至今在總統選舉年出現異常強勁的反彈。從2024年初到10月交易月結束，累計上漲19.6%。Bespoke Investment Group的數據顯示，這是1936年以來總統選舉年前10個月最強勁的漲幅；那一年史指在此期間上漲超過28%。

一般來說，美國人投票選舉總統的那一年通常對股市有利。根據LPL Financial的數據，自1952年以來，史指在總統選舉年平均上漲7%。