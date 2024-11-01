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10月財新中國製造業PMI 重返擴張

記者陳湘瑾／即時報導
10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3，較9月回升1.0個百分點，重新回到擴張區間。（中通社）
10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3，較9月回升1.0個百分點，重新回到擴張區間。（中通社）

以中小型以及出口導向型企業為主的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3，較9月回升1.0個百分點，顯示大陸製造業在9月短暫陷入收縮後，10月重新回到擴張區間。

從分項數據來看，製造業新訂單指數升至7月來最高，樣本企業表示，需求基本面改善，業務開發舉措取得成效，支撐新業務量回升。隨著需求好轉，製造業企業開始積極增加採購，10月採購量指數近四個月來首次高於榮枯線。

10月製造業購進價格指數反彈至擴張區間，調查企業普遍提到金屬等原材料和能源成本上漲，為消化成本壓力，企業選擇提高銷售價格，出廠價格指數時隔三個月重回擴張區間。

而10月製造業就業指數連續兩個月位於收縮區間，且降至2023年6月來最低，企業對增加用工仍持謹慎態度，10月積壓業務量隨產能下降相應上升。

市場樂觀度在9月明顯下滑後出現反彈，10月製造業生產經營預期指數回升至五個月新高，但仍低於長期均值，受訪企業希望經濟環境改善和新產品問世能提振未來銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月底以來一系列增量政策陸續推出，從財新中國製造業PMI各項數據看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現。但他也指出，目前就業市場壓力依然較大，價格水平仍較為低迷，增量政策在擴內需、促就業和保民生等方面的效果值得密切關注。

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