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美股選後不妙？花旗舉4理由：史坦普500年底漲勢可期

編譯湯淑君／綜合外電
儘管11月5日美國大選前緊張氣氛增濃，花旗策略師團隊仍看好美股史坦普500年底走勢。路透
儘管11月5日美國大選前緊張氣氛增濃，花旗策略師團隊仍看好美股史坦普500年底走勢。路透

自1日起的五個交易日，將發生三件左右市場行情的大事，包括1日出爐的美國10月非農就業報告、5日的選舉，以及聯準會（Fed）6日宣布最新貨幣政策決定。再加上一些大型科技股價位已高，華爾街充斥焦慮氣氛，從史坦普500指數前市重挫1.9%可見一斑。

儘管選前緊張氣氛增濃，由魏勒領銜的花旗策略師團隊仍看好史坦普500年底走勢。

MarketWatch報導，花旗團隊已局部獲利了結他們所謂的「川普交易」--例如做多美債平衡通膨率（押注於通膨走高），和減持歐股（相對於美股而言）--因為選情緊繃，勝負難分，「風險報酬已惡化」。

不過，季節性因素仍支持美股在選後繼續漲。花旗團隊說：「每逢史坦普500指數1月至10月大漲的年頭，通常11月至12月的報酬率也強，在選舉年尤其是這樣。」今年來史坦普500指數已大漲19.6%。

此外，花旗團隊認為，選舉結果對美股中期展望的影響輕微，理由有四：

一、川普即使重新入主白宮，股市對他大幅提高關稅的主張也可能不以為意，只當作是川普的談判籌碼罷了，更何況不會很快就落實。

二、如果賀錦麗勝選對美股也不是大利空，除非民主黨也拿下參議院。因此，賀錦麗若勝選觸動一波賣壓，美股選後跌勢相對而言可能歷時短暫。

三、美國公債殖利率升高，對美股衝擊也有限。花旗指出，基準的10年期美國公債殖利率月線升高30至40個基點時，史坦普500報酬率中位數是正值；若殖利率升幅達40至50個基點，則美股報酬率為負值。花旗團隊寫道：「這顯示，10年期殖利率若落在4.5%~4.7%區間，或許對應的仍會是年底股市勁漲。但殖利率升幅若遠高於此，情況就不同了。」

四、花旗的「波動度風險溢酬」（VRP）指標已被觸動，這種情況發生在「隱含」波動率與「實現」波動率之間的差距大於兩個標準差之時。該指標可當作反向指標來用，意指目前市場變得「恐懼過度」，一旦出現正面的選舉結果，美股選後反彈可期。

花旗策略師指出，11月5日（周二）選舉落幕後，視市場動能而定，選後五日內追逐盤面動能不失為短線操作良策，如果選後盤勢上漲，他們的首選投資是做多史坦普500指數（SPX）、美國小型股，以及美元指數（ DXY）；倘若盤勢下挫，就順勢做空。根據歷史資料（2008金融海嘯除外），選後五日這麼押注這三種標的，命中率分別為86%、83%和77%。

殖利率 美股 史坦普500

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