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科技股財報拖累 史指那指創近兩個月來最糟走勢

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科技股財報拖累 史指那指創近兩個月來最糟走勢

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
微軟下跌6.05%，這家科技巨頭的營收財測讓投資人感到失望，並掩蓋了獲利的利好。美聯社
微軟下跌6.05%，這家科技巨頭的營收財測讓投資人感到失望，並掩蓋了獲利的利好。美聯社

美股收跌，華爾街消化了大型科技公司令人沮喪的財報，並等待進一步的結果。

史坦普500指數下跌108.22點或1.86%收5705.45點。那斯達克指數下跌512.78點或2.76%收1萬8095.15點。這兩個指數都創下9月3日以來最大單日跌幅。道瓊工業加權指數下跌378.08點或0.9%收4萬1763.46點。

微軟下跌6.05%，這家科技巨頭的營收財測讓投資人感到失望，並掩蓋了獲利的利好。Facebook母公司未達到華爾街對用戶成長的預期，並警告2025年資本支出將大幅增加，導致Meta Platforms下跌4.09%。

貝爾德私人財富管理公司投資策略師梅菲爾德表示，「我認為我們已經到了人工智慧(AI)的熱情和潛力還不夠的地步。這些公司雖然仍然利用這些主題並保持有利的長期成長狀況，但並沒有完全實現應有的成長，」

本周至今，大型科技股的獲利情況好壞參半。雖然Alphabet公布強勁的營收成長，股價30日上漲近3%，但晶片製造商AMD卻因投資人對該公司第4季業績財測感到失望而下跌10%。

科技股繼續公布業績，大型股蘋果和亞馬遜將於盤後公布。

最新的個人消費支出(PCE)物價指數顯示，9月年化通膨率為2.1%，符合預期，接近聯準會2%的目標。PCE讀數是聯準會首選的通膨指標。

PCE數據以及1日的10月就業報告和失業數據將為聯準會11月7日結束的政策會議時的利率決定提供資訊。

主要股指預計本周出現虧損。道指本周至今下跌0.8%，而史指和那指分別下跌約1.8%和2.3%。

31日也是市場動盪的10月最後一個交易日，因為11月5日美國總統大選前的不確定性加劇。史指全月下跌1%，那指下跌0.5%。

由於OPEC+可能延後其增產計畫以及美國汽油需求回升，美國原油期貨上漲近1%。

美國原油期貨上漲65分或0.95%收每桶69.26元；布蘭特原油期貨上漲61分或0.84%收每桶73.16元。

消息人士告訴《路透》，OPEC+可能會將原定12月的增產計畫延後一個月或更長時間。明年供應增加的前景最近對價格造成壓力。

上周美國汽油庫存也減少了270萬桶，顯示需求上升。

繼以色列對伊朗實施報復性打擊後，油價28日大幅下跌，本周至今已下跌逾3%。以色列放過了伊朗的石油設施，這為一直因供應中斷風險而緊張的石油市場帶來了一些緩解。

FactSet數據顯示，總部位於維吉尼亞州紐波特紐斯的全美最大的軍用造船商亨廷頓英格斯工業公司下跌26.16%至184.96元，創有史以來最嚴重單日跌幅。

衰退的原因：亨廷頓最新的財報。第3季每股獲利2.56元，遠低於華爾街普遍預期的3.85元，甚至低於12名分析師中最悲觀預測的3.69元。27.5億元的營收同樣低於平均預期28.7億元和最悲觀的個人預測28.1億元。

執行長卡斯特納(Chris Kastner)將海軍預計下半年授予的建造維吉尼亞級Block V和Block VI以及哥倫比亞級潛艇的合約歸咎於「時間和結構的不確定性」。亨廷頓也指責無法提高製造績效和降低風險，「由於供應鏈的關鍵材料交貨延遲，以及我們團隊在生產接觸勞動力和監督方面的經驗水平下降。這會導致勞動力效率低下，在某些情況下甚至會導致返工，從而影響專案進度。」

亨廷頓於2011年從諾斯羅普格魯曼公司分拆出來，之後開始以一個獨立實體進行交易。

雖然存在變數並且可能出現短期問題，但從長遠來看，Piper Sandler仍然認為有理由對市場持樂觀態度。

首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)在給客戶的信中寫道：「鑑於即將到來的美國總統大選和第3季財報季的不確定性，我們應該預計一些長期股票會出現近期回調或溫和獲利回吐。」「然而，總體技術證據仍然具有建設性，主要平均線的主要趨勢是走高。」

他重申2024年底史指6100點的目標價；相當於較29日再上漲約5%。他也預期2025年史指上看6600點，相當於全年上揚。

華爾街 投資 聯準會

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