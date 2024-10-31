大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

共和黨總統候選人川普。（路透）

隨著全球企業財報季與美國總統大選同時熱烈進行中，企業主管在法說會上也愈來愈常談及共和黨總統候選人川普 最愛的兩個字：「關稅 」，而且在拜登政府的政策激勵下，台灣、日本及南韓企業近來已引領美國投資 潮，美國關稅與產業政策的不確定性，將增添這些投資計畫的風險

FactSet分析顯示，迄今已有48家標普500指數成分企業在第3季財報說明會上，提及「關稅」，多於第1季財報說明會的23家，也高於去年第4季財報說明會的14家。根據FactSet數據，目前只有不到一半的標普500指數成分企業發布財報，共217家、約占43%。

川普已提議，要對進口產品全面課徵10%-20%的關稅，對中國大陸進口產品更加課徵至少60%關稅。在川普2017-2020年首任總統任期內，關稅是他的標竿政策，標普500指數企業提及關稅的次數在2018年第2季攀峰，當時超過180家企業提到這兩個字。

同時，川普批評拜登總統的「通膨削減法」減稅與補貼政策是「綠能新騙局」，晶片法是「壞交易」，指稱台灣「偷走我們的晶片事業」，主張加徵關稅是比強迫企業在美設廠的更好作法，也讓已宣布投資美國的亞洲企業，焦慮地緊盯美國大選結果。台積電、三星電子、豐田汽車及現代汽車等企業都已擴大投資美國。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）資料顯示，從2021年來，美國每年都吸引超過1100億美元的新創投資計畫，以東亞已開發經濟體最多，台日韓這三年來共宣布1470億美元的投資。

南韓企業尤其緊張，因為樂金新能源和SK ON等公司已重金在美國投資電池產業，分析師指出，若川普勝選、特別是若共和黨又拿下國會兩院，電動車相關的多條條款可能成為當局的撤銷目標。

曾在柯林頓政府擔任商務部高層官員的戰略國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希（Bill Reinsch）認為，川普可能選擇性地收回一些優惠，或許會聚焦於再生能源減稅優惠，雖然他沒辦法以一己之力廢除抵稅優惠，但能調整立法，讓這些優惠更難取得。