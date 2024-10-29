等待重量級科技股財報 那指創新高

那斯達克指數升至新高，投資人等待重要企業財報的發布，其中包括知名科技公司。路透

那斯達克指數升至新高，投資 人等待重要企業財報的發布，其中包括知名科技公司。

以科技股為主的那指上漲145.56點或0.78%收在創紀錄的1萬8712.75點。史坦普500指數上漲9.4點或0.16%收5832.92點。同時，道瓊工業指數表現不佳，下跌154.52點或0.36%收4萬2233.05點。

Alphabet、Snap、Reddit、Chipotle和Advanced Micro Devices都在收盤後公布上季業績。科技巨擘Meta Platforms和微軟定於30日公布財報，而蘋果則將於31日公布。

在發布財報之前，Meta上漲2.62%，Alphabet上漲1.78%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「目前市場價格昂貴，因此投資人需要加速獲利成長，才能證明較高的本益比是合理的。」

這將是財報季最繁忙的一周，預計將有超過150家史指公司在1日收盤前公布財報。

交易員也持續關注美國公債殖利率 ，指標10年期公債殖利率升至7月以來的最高水準。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)認為，距離美國總統大選僅剩5個交易日，市場近期將出現更多波動。

他在報告中寫道：「雖然不太可能出現熊市，但我們仍然堅信，未來幾周將面臨一些下行波動。」

《路透》報導，OpenAI在與AMD和輝達(Nvidia)合作之後，現在也將與博通和台積電合作自製晶片，以分散來源並降低成本，並趕上市場對AI晶片的高度需求。

美國原油小幅走低，一天前創下2年來最大單日跌幅。

美國指標西德州中質原油(WTI)合約下跌17分或0.25%至每桶67.21元；全球指標布蘭特原油合約下跌30分或0.42%至每桶71.12元。

以色列25日對伊朗進行了期待已久的報復性打擊，但伊朗的石油和核子設施倖免於難，能源交易商本週鬆了一口氣。美國基準原油合約28日下跌逾6%或4.4元至每桶67.38元。

本周至今，油價已下跌逾6%。

在第2財季表現超出華爾街預期並提供對Vans品牌改進的深入見解後，VF Corporation創下史上最佳單日。股價上漲27.05%，創1972年以來最大單日漲幅。

這家North Face母公司調整後每股獲利60分，營收27.6億元，超出LSEG調查的分析師普遍預測的每股37分和27.1億元。

在與分析師進行的財報電話會議上，高層強調了Vans品牌的「轉虧為盈」計畫。該公司表示，本季Vans銷量較去年同期下降11%，在前三個月年減21%後有所趨緩。

目前，該股 2024年至今的漲幅15.98%。

部分投資人認為，在川普 擔任總統期間，更高的利率和通膨可能導致美元更加昂貴。但路博邁多元資產策略聯席投資長納岑(Erik Knutzen)表示，在川普政府領導下，美元其實可能會下跌。

他指出，「2016年川普意外獲勝後，美元確實在年底上漲，但2017年美元貶值，當時川普頒布了據稱會加劇通膨並導致利率上升的政策。」「川普和他的同僚其實是希望美元走軟以支持美國經濟。沒錯，美元可能有一些短期動力，但坦率地說，如果川普沒有當選，這種交易可能會消失。」

他補充說，如果川普在11月大選中落敗，美元短期內可能會走弱。

雖然Crocs上季業績優於預期，但其股價仍暴跌19.17%，創下2020年3月18日以來最大跌幅，當時該股跌幅超過24%。

根據FactSet，Crocs第3季每股獲利3.6元，營收10.6億元，超過每股3.1元和營收10.5億元的預期。然而，該公司第4季的財測範圍低於預期，並且還下修其全年銷售成長預期。

該股今年至今上漲18.99%，但最近一個月跌逾21%。