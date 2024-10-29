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最流暢最精緻 小米旗艦手機漲價了「全面支援蘋果設備」

記者林茂仁／即時報導
小米15系列手機確定漲價至人民幣4,499元。（取自小米官網）
小米15系列手機確定漲價至人民幣4,499元。（取自小米官網）

小米29日晚間召開新品發布會，小米15系列手機確定漲價，12GB+256GB版本人民幣4,499元(約631美元)起售，相較小米14入門版本（8G+256G）起售價3,999元(約561美元)貴了12.5%，若是同版本則是漲價200元(約28美元)，漲幅約4.6%， 頂配16GB+1TB售價為5,499元(約771美元)。該機型搭載驍龍8至尊版晶片，配置5400mAh電池，三顆徠卡高速鏡頭，50MP主攝、超廣角、長焦。

小米董事長雷軍表示，小米的高端化戰略已經執行五年時間，發布了5代產品。今天發布的小米15，將是有史以來體驗最流暢、外觀最精緻、手感最好的小屏旗艦手機。

雷軍說，據調研公司最新的報告，小米手機的全球市占到了14%，比去年同期增加1個百分點，穩居全球前三！

雷軍還表示，小米手機要全面支援蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。比如：小米手機互傳一鍵即可收發蘋果設備檔；Mac上也能顯示小米手機鏡像，操作小米手機；小米手機查看iWork辦公文檔。

從外觀來看，小米15使用了首創的鋁金屬高亮工藝，重量僅為不鏽鋼的三分之一，手機還實現極窄四等邊，邊框僅1.38mm。

在性能方面，小米15搭載了驍龍8至尊版晶片，該晶片擁有雙超大核+6顆性能大核，相比上一代產品，CPU的單核及多核性能均提升45%，功耗降低52%，GPU性能比上一代提升44%，功耗降低46%。

影像方面，採用三顆徠卡高速鏡頭，分別是光影獵人900主攝，JN1超廣角、JN5浮動長焦，統一為5000萬畫素。

在續航方面，小米15搭載5400mAh的大電池，相比小米14增加790mAh的電量，甚至超越了小米14 Pro，而電池體積幾乎沒有變化。小米集團合夥人兼總裁盧偉冰此前表示，這得益於小米金沙江電池驚人的850Wh/L能量密度。

據證券時報，小米正式公布了澎湃 OS 2的系統更新，該系統將搭載在小米15系列新機上。小米集團手機部副總裁金凡表示，在性能方面，澎湃OS 2自研微架構調度器，使CPU空轉時長降低了19%、高負載場景IPC提升了16%、關鍵線程最大調度延時降低了46%。

而AI技術成為了澎湃OS 2的一大看點，小愛同學將升級為超級小愛。據金凡介紹，當螢幕中出現駕照、發票、身份證號等資訊時，只要叫超級小愛幫忙記一下，就可以進行記錄，在需要用到上述資訊時能夠隨時調取、自動填寫。和智慧家居產品相連通，超級小愛也能實現在用戶入睡後自動關閉電視等功能。金凡表示，超級小愛首批內測將於10月29日晚開始招募，11月中旬開啟內測。

小米 晶片 駕照

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