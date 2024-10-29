黃仁勳回台投資條件要100億度綠電 台經濟部長表態了

行政院長卓榮泰（左）今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今率官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。民眾黨立委張啟楷指出，輝達執行長黃仁勳 表示回台條件是100億度的綠電，經濟部長郭智輝對此表示，「我們可以給他」。

張啟楷質詢時提到，黃仁勳的返台投資 條件是100億度綠電，郭智輝立刻回答，「我們可以給他。」張啟楷聽完反問，現在是直接掛出保證？郭又回應，「他開出條件，我們就能做。」

張啟楷接著問，台灣綠電只有200億度綠電，黃仁勳就要走50%，更別說綠電已被台積電 買走，別要亂允諾、下軍令，這個綠電什麼時候可以給？郭智輝相當有創意，不過不切實際，台灣綠電發展如此之久，也不過有200億度的電，黃仁勳一開口就要走100億度的電，郭智輝如何能立刻允諾？

郭智輝表示，黃仁勳不會立刻就要100億度，經濟部與跟世界大廠皆有互動，了解對方何時需要多少電力。電並非突然說要就有，需要創電，而綠電包括風力、太陽能、地熱、氫能轉換等。

郭智輝還說，「以前不是我做部長，你不能拿來比，只要他（黃仁勳）來，他要求，我就可以給他。」

卓榮泰則表示，綠電現在占比約16％，2030年會到30％，應共同促進此事，別認為一定做不到，還好現在有如此之多的綠電，否則世界大廠要來，我國連基本條件都達不到。