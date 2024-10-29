我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯、中國、伊朗干預總統大選 製造對立與混亂

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

殖利率續升 美股早盤受挫 台積ADR翻紅 川普概念股勁揚

編譯陳苓／綜合外電
美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。路透
美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。路透

美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。與此同時，美股財報季進入重頭戲，科技七雄之一的Google母公司Alphabet將公布報告，市場靜候結果，美股29日早盤四大指數悉數下挫。

道瓊工業指數早盤跌0.4%，史坦普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.04%，費城半導體指數遊走平盤上下。台積電ADR走高1%，輝達則挫低0.3%。

本周將發布財報的公司，總市值占史坦普500指數的近42%，包括驅動今年漲勢的科技七雄，有五家將揭露成績，以Alphabet打頭陣，財報將在29日美股盤後出爐。

福特重挫9%。該公司表示，供應商受阻和維修成本拖累下，預料年度獲利將在預估值低端。

不過North Face和 JanSport母公司VF，因財報擊敗預期，大漲23%。

市場預估川普將在11月初美國總統大選中勝出，川普媒體科技集團（DJT）跳漲14%，比特幣也飆破7.1萬美元，為6月來首見。

財報季緊鑼密鼓、中東地緣政治緊張，加上美國總統大選和聯準會（Fed）會議舉行在即，有美股「恐慌指數」之稱的波動率指數（VIX）竄升，從9月的低於15，如今升破20。

美股 川普 史坦普500

上一則

勝選希望濃 川普媒體公司市值大增 逼近馬斯克旗下X

延伸閱讀

美股最錢線/失落的未來10年？ 華爾街反彈

美股最錢線/失落的未來10年？ 華爾街反彈
油價重挫 美股早盤齊揚 台積ADR逆勢跌3%

油價重挫 美股早盤齊揚 台積ADR逆勢跌3%
美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基

美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基
美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36

超人氣

更多 >
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘

南加華人百萬住宅起火 3死2傷 64歲華男疑縱火被拘
佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救