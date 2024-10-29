殖利率續升 美股早盤受挫 台積ADR翻紅 川普概念股勁揚

美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。路透

美國10年公債殖利率升破4.3%，站上三個月高，打壓股市。與此同時，美股 財報季進入重頭戲，科技七雄之一的Google母公司Alphabet將公布報告，市場靜候結果，美股29日早盤四大指數悉數下挫。

道瓊工業指數早盤跌0.4%，史坦普500 指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.04%，費城半導體指數遊走平盤上下。台積電ADR走高1%，輝達則挫低0.3%。

本周將發布財報的公司，總市值占史坦普500指數的近42%，包括驅動今年漲勢的科技七雄，有五家將揭露成績，以Alphabet打頭陣，財報將在29日美股盤後出爐。

福特重挫9%。該公司表示，供應商受阻和維修成本拖累下，預料年度獲利將在預估值低端。

不過North Face和 JanSport母公司VF，因財報擊敗預期，大漲23%。

市場預估川普 將在11月初美國總統大選中勝出，川普媒體科技集團（DJT）跳漲14%，比特幣也飆破7.1萬美元，為6月來首見。

財報季緊鑼密鼓、中東地緣政治緊張，加上美國總統大選和聯準會（Fed）會議舉行在即，有美股「恐慌指數」之稱的波動率指數（VIX）竄升，從9月的低於15，如今升破20。