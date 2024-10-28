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比特幣突破7萬元「靠川普題材」市場押注選後衝8萬元

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見。（路透）
比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見。（路透）

比特幣價格突破7萬美元，為6月來首見，主要因資金流入比特幣ETF，以及「川普交易」帶動的行情所致。

比特幣今天盤中上漲約1%，稍後漲幅收斂，在台灣時間清晨7時23分，報69,840美元；乙太幣也溫和上漲。

驅動比特幣上漲的因素之一是「川普交易」，因為美國共和黨總統候選人川普在競選期間擁抱數位資產。儘管民調顯示川普和民主黨總統候選人賀錦麗支持率平分秋色，但在預測市場上，川普略勝一籌。

IG Australia市場分析師Tony Sycamore在報告中表示，美股前市上漲，再加上價格持續納入川普勝選展望的考量，比特幣獲得了動力。他說，比特幣必須維持站上7萬美元，才能夠拉抬信心，以便突破3月時創下的73,798美元歷史高點。

川普矢言要讓美國成為地表上的「加密首都」；賀錦麗則採取較務實的做法，矢言支持為加密產業制定監管架構。他們的立場與有別於現任拜登政府所採取的打壓方式。

選擇權交易者提高押注比特幣將在11月底前衝上8萬美元，而且認為無論是誰勝選都有利行情。在11月5日美國大選當天的隱含波動率則是升高。在美國的現貨比特幣ETF本月來已吸引約31億美元資金淨流入。

比特幣今年來大漲66%，近期度過了市場縮減押注聯準會降息、穩定幣發行商Tether遭美國調查等事件的影響。

比特幣 川普 賀錦麗

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