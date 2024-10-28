等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

美股上漲，投資 人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。

史坦普500指數上漲15.4點或0.27%收5823.52點。道瓊工業指數上漲273.17點或0.65%收4萬2387.57點。那指上漲48.58點或0.26%收1萬8567.19點。

以色列 周末對伊朗的空襲並未像人們擔心的那樣針對石油 或核子設施，石油期貨當天遭到拋售。美國原油期貨和國際基準布蘭特原油期貨均下跌6%。

本周是第3季財報季最繁忙的一周，也是11月5日美國總統大選和11月7日聯準會政策決定前的最後一周。「七巨頭」中有5家將公布財報，包括Alphabet、微軟、Meta Platforms、亞馬遜和蘋果。蘋果和Alphabet均上漲約0.8%。

台積電先進晶片被發現流向中國華為，立即通報美國商務部後，是否遭到處分尚在未定之天；前總統川普周末再度放話重批「晶片法案」，要台灣支付晶片保護費。雙重利空導致股價重挫8.76%。

Horizo​​n Investments研究和量化策略主管迪克森(Mike Dickson)表示：「由於整體估值較高，人們將密切關注它們是否能夠繼續實現這些成長數字。」

交易員也關注本周一系列關鍵經濟數據，包括30日的第3季國內生產毛額(GDP)初值；31日的9月個人消費支出(PCE)物價指數；以及1日的10月就業報告。

日元兌美元貶值0.2%，觸及3個月來最低水準。日本最新的選舉結果導致執政的自民黨失去多數席位，引發該國政治和貨幣政策的不確定性。

美元兌日元匯率稍早上漲1%，最新報153.24日元。

美國原油跌幅超過6%，創2年多來最糟單日表現；伊朗能源設施在以色列周末的襲擊中並未受損。

美國西德州中質原油(WTI)期貨下跌6.13%，收每桶67.38元，創2022年7月12日以來最大單日跌幅，當時該指標下跌7.93%。全球原油指標布蘭特原油期貨下跌6.09%，收在每桶71.42元。

數周以來，市場一直等待以色列在10月1日遭到彈道飛彈襲擊後的報復。

小型股大幅上漲。羅素2000指數上漲1.63%。相較之下，史指上漲0.27%。

可以肯定的是，羅素2000指數近來表現不佳，2024年至今漲幅略高於11%，而史指同期上漲超過22%。

雷蒙德詹姆斯表示，未來股市的看漲情緒可能會耗盡。分析師米爾札(Javed Mirza)指出：「市場廣度和看漲模式股票比例持續惡化，加上投資人情緒疲軟，將與中期1-3 個月股市修正階段的發展相一致。」

他補充說：「股市正在接近8月開始的中期股市反彈時間目標，這進一步強化了我們的觀點，即當前水平的回報風險比很差。」

金融股和公用事業股跑贏大盤。這兩個類股均上漲1%。雷蒙德詹姆斯(Raymond James)和高盛(Goldman Sachs)均上漲2%，成為金融類股表現最佳的公司。在公用事業類股，瑞致達(Vistra)上漲3.02%，領漲該類股。

唯一下跌的類股是能源，因油價創2年來最糟單日跌幅，能源類股下跌0.6%。

在美國總統大選中，清潔能源股比市場上任何其他類股都更受關注，投資人預計無論誰獲勝，交易都會波動。

由於最近的民調顯示前總統川普和副總統賀錦麗不相上下，景順太陽能ETF和iShares全球清潔能源ETF本月分別下跌約7%和超過9%。

交易員擔心共和黨可能拿下白宮和國會，這將使《通膨削減法案》陷入危險，並可能導致清潔能源拋售。

但如果民主黨能夠阻止共和黨的統一控制，再生能源股票可能會飆升。

Wolfe Research分析師佛萊什曼(Steve Fleishman)在本月報告中告訴客戶，「民主黨在眾議院的勝利可能會刺激大規模的紓壓式反彈。」「我們建議投資人保持警惕，並做好抓住潛在機會的準備。」