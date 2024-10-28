等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。
史坦普500指數上漲15.4點或0.27%收5823.52點。道瓊工業指數上漲273.17點或0.65%收4萬2387.57點。那指上漲48.58點或0.26%收1萬8567.19點。
以色列周末對伊朗的空襲並未像人們擔心的那樣針對石油或核子設施，石油期貨當天遭到拋售。美國原油期貨和國際基準布蘭特原油期貨均下跌6%。
本周是第3季財報季最繁忙的一周，也是11月5日美國總統大選和11月7日聯準會政策決定前的最後一周。「七巨頭」中有5家將公布財報，包括Alphabet、微軟、Meta Platforms、亞馬遜和蘋果。蘋果和Alphabet均上漲約0.8%。
台積電先進晶片被發現流向中國華為，立即通報美國商務部後，是否遭到處分尚在未定之天；前總統川普周末再度放話重批「晶片法案」，要台灣支付晶片保護費。雙重利空導致股價重挫8.76%。
Horizon Investments研究和量化策略主管迪克森(Mike Dickson)表示：「由於整體估值較高，人們將密切關注它們是否能夠繼續實現這些成長數字。」
交易員也關注本周一系列關鍵經濟數據，包括30日的第3季國內生產毛額(GDP)初值；31日的9月個人消費支出(PCE)物價指數；以及1日的10月就業報告。
日元兌美元貶值0.2%，觸及3個月來最低水準。日本最新的選舉結果導致執政的自民黨失去多數席位，引發該國政治和貨幣政策的不確定性。
美元兌日元匯率稍早上漲1%，最新報153.24日元。
美國原油跌幅超過6%，創2年多來最糟單日表現；伊朗能源設施在以色列周末的襲擊中並未受損。
美國西德州中質原油(WTI)期貨下跌6.13%，收每桶67.38元，創2022年7月12日以來最大單日跌幅，當時該指標下跌7.93%。全球原油指標布蘭特原油期貨下跌6.09%，收在每桶71.42元。
數周以來，市場一直等待以色列在10月1日遭到彈道飛彈襲擊後的報復。
小型股大幅上漲。羅素2000指數上漲1.63%。相較之下，史指上漲0.27%。
可以肯定的是，羅素2000指數近來表現不佳，2024年至今漲幅略高於11%，而史指同期上漲超過22%。
雷蒙德詹姆斯表示，未來股市的看漲情緒可能會耗盡。分析師米爾札(Javed Mirza)指出：「市場廣度和看漲模式股票比例持續惡化，加上投資人情緒疲軟，將與中期1-3 個月股市修正階段的發展相一致。」
他補充說：「股市正在接近8月開始的中期股市反彈時間目標，這進一步強化了我們的觀點，即當前水平的回報風險比很差。」
金融股和公用事業股跑贏大盤。這兩個類股均上漲1%。雷蒙德詹姆斯(Raymond James)和高盛(Goldman Sachs)均上漲2%，成為金融類股表現最佳的公司。在公用事業類股，瑞致達(Vistra)上漲3.02%，領漲該類股。
唯一下跌的類股是能源，因油價創2年來最糟單日跌幅，能源類股下跌0.6%。
在美國總統大選中，清潔能源股比市場上任何其他類股都更受關注，投資人預計無論誰獲勝，交易都會波動。
由於最近的民調顯示前總統川普和副總統賀錦麗不相上下，景順太陽能ETF和iShares全球清潔能源ETF本月分別下跌約7%和超過9%。
交易員擔心共和黨可能拿下白宮和國會，這將使《通膨削減法案》陷入危險，並可能導致清潔能源拋售。
但如果民主黨能夠阻止共和黨的統一控制，再生能源股票可能會飆升。
Wolfe Research分析師佛萊什曼(Steve Fleishman)在本月報告中告訴客戶，「民主黨在眾議院的勝利可能會刺激大規模的紓壓式反彈。」「我們建議投資人保持警惕，並做好抓住潛在機會的準備。」
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