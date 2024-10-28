我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京一小學外隨機砍人 5傷包括3學生 家長制伏兇嫌

川普副手范斯：對美國而言 台灣比烏克蘭還重要

油價重挫 美股早盤齊揚 台積ADR逆勢跌3%

編譯陳苓／綜合外電
以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。（路透）
以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。（路透）

以色列上周六（26日）對伊朗展開報復，但攻擊行動避開石油和核子設施，讓市場鬆了口氣，油價和金價齊跌，激勵美股28日早盤四大指數全數攀漲。

道瓊工業指數早盤漲0.7%，史坦普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.5%，費城半導體指數漲0.2%。台積電ADR卻大跌3%，川普周末受訪時，再次指控台灣搶走晶片業，要台灣繳「保護費」。

輝達（Nvidia）跌0.1%，該公司上周五（25日）市值短暫超車蘋果，一度躍登全球最有價值企業。

超級財報季本周將進入高潮，科技七雄中有五家將發布第3季成績，包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜、蘋果，五家公司股價28日早盤齊揚。

瑞士嘉盛銀行（J. Safra Sarasin）股票策略師認為，科技七雄的盈餘可望替史坦普500盈餘成長，再添助力。BMO財富管理公司投資長馬永裕（Yung-Yu Ma，音譯）則說，預料科技巨擘會加強投資於人工智慧（AI），不大可能縮手。

以色列未攻擊伊朗石油設施，油價重挫6%以上，航空股聞訊飆高，聯合航空大漲3%。

美債陷入六個月來最嚴重的拋售潮，財政部周三（30日）公布的季度發債規模，是關注重點，可能會牽動殖利率後續走勢。

本周有許多重大數據將出爐，周三預定公布美國第3季國內生產毛額（GDP）初估值、周五揭曉美國9月非農就業。

石油 伊朗 油價

上一則

這家太陽能板商在印度掛牌首日 股價狂飆75%

延伸閱讀

美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基

美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基
理財百科／8種聰明理財法 讓1000元也能增值

理財百科／8種聰明理財法 讓1000元也能增值
「超級財報周」將近…那指創盤中新高 大選、Fed影響投資氣氛

「超級財報周」將近…那指創盤中新高 大選、Fed影響投資氣氛
美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
中國跨境快時尚電商希音「SHEIN」據報上半年利潤跌七成。(路透)

中國快時尚龍頭SHEIN 上半年利潤暴跌七成

2024-10-23 09:38

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪