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科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
科技股在即將發布財報之前提振了市場。輝達(Nvidia)上漲0.8%。路透
科技股在即將發布財報之前提振了市場。輝達(Nvidia)上漲0.8%。路透

在大型科技股推動下，那斯達克指數攀升至歷史新高。

以科技股為主的那指上漲103.12點或0.56%至1萬8518.61點；史坦普500指數微跌1.74點或0.03%收5808.12點。道瓊工業指數下跌259.96點或0.61%收4萬2114.4點。

科技股在即將發布財報之前提振了市場。輝達(Nvidia)上漲0.8%，Meta Platforms、亞馬遜和微軟也走高。在財報業績方面，HCA Healthcare受颶風干擾影響了其獲利和全年財測，股價下跌8.75%，而高露潔棕欖(Colgate-Palmolive)調降今年銷售預期下限後，股價下跌4.14%。

10年期公債殖利率在23日突破4.25%大關後，明顯從3個月高點回落。該殖利率25日上漲逾3個基點至約4.24%。

MRB Partners管理合夥人兼全球策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)表示：「殖利率大幅上升，這對股市來說是個問題。」「一方面，雖獲得不錯的收入，但最終會降息，這應該是積極的。」然而，目前重要的利率是債券殖利率，「這造成很多不確定性，你只能慢慢消化。」

華爾街前一交易日走勢好壞參半。那指與史指24日收高，這兩個指數均因特斯拉財報發布後的反彈而受到提振。

史指和道指都結束6周連漲。前者本周下跌近1%，後者則下跌2.7%。那指連續第7周上漲，漲幅近0.2%。

麥當勞有關的致命大腸桿菌爆發，導致這家速食連鎖店股價創下4年多來最糟單周跌幅。

該股本周下跌7.6%，創2020年3月以來最大單周跌幅，當時股價下跌超過16%。

美國疾病管制與預防中心(CDC)表示，此次疫情與麥當勞Quarter Pounders有關，已導致13州出現75例病例。根據報導，已有22人住院治療，1人死亡。

麥當勞2024年至今下跌1.49%。

瑞銀表示，投資人應該開始買進Builders FirstSource部位。

分析師羅瓦洛(John Lovallo)給予該股買進評級後，該股開盤上漲1%，但收跌0.48%。他的目標價較24日收盤價上漲超過27%。

由於美國房地產市場「結構性建設不足」，羅瓦洛認為該住宅建築商已為未來的成長做好充分準備，目前的不利因素將在2025年消退。

他表示：「由於多戶住宅市場持續疲軟、每棟新屋開工所需的建築材料減少以及對住宅建設周期路徑的懷疑，市場對該股未來幾年的成長潛力顯得過於謹慎。」

MicroStrategy脫離當日高點收盤下跌0.66%，但這家軟體公司和比特幣代理商連續第7周上漲，為2010年10月連漲11周之後最長的連周上漲。

該股盤中觸及2000年3月以來最高水平。

投資者傾向於將MicroStrategy視為比特幣價格的指標。自3月以來，比特幣價格一直在橫盤整理。本月稍早時，該股相對於旗艦加密貨幣的交易價格達到2019年以來的最高水準。

比特幣最近下跌2%。

在精神航空宣布將以5.19億元出售23架飛機並裁員後，其股價飆升15.55%。

《華爾街日報》引述知情人士的報導，精神航空已重新啟動與廉價航空公司邊疆航空的合併討論，精神航空股價23日飆升約46%。

這些漲幅使該股創下有史以來最佳單周表現，股價上漲36%。但話雖如此，該股今年表現不佳，跌幅超過82%。

本周每10支道瓊指數成分股中就有9支正在下跌，凸顯了該藍籌股指數受到的廣泛打擊。

3M和麥當勞本周領跌道指，跌幅均超過7%。另一方面，微軟、英特爾和沃爾瑪是本周少數上漲的成分股。

殖利率 麥當勞 比特幣

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