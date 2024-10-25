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微軟CEO去年加薪63%... 全球前3企業舵手薪情比一比

編譯林聰毅／綜合外電
微軟執行長納德拉。路透
微軟執行長納德拉。路透

路透報導，根據24日申報的資料，微軟（Microsoft）在截至6月底的2024年度為執行長納德拉加薪超過3,000萬美元，總薪酬由前一年度的4,850萬美元增為7,910萬美元，增幅達63%；若未發生網路攻擊事件，他可能還會多拿550萬美元。

這是納德拉2014年成為微軟第三任CEO、獲8,400萬美元薪酬以來，金額最高的一年。

相較之下，全球市值最大的企業蘋果公司（Apple），執行長庫克2023年總薪酬6,320萬美元，但低於2022年的9,940萬美元。市值第二大的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，上年度則抱回3,420萬美元，比前一年度的2,140萬美元增加60％。

受惠於重金押注ChatGPT，微軟股價上年度累計上漲逾30%，市值突破3兆美元，現居全球市值第三大企業，而納德拉上年度約90%的薪酬來自於微軟股票。

微軟董事會薪酬委員會在公告中寫道，如果不是納德拉自行要求降薪，以示他對網路安全風險的「個人責任」，他的薪酬會多出約500萬美元。上年度期間，微軟軟體遭到一系列駭客攻擊。

另外，微軟財務長胡德（Amy Hood）上年度的薪酬為2,580萬美元，年增30%，總裁史密斯（Brad Smith）的薪酬則成長29%，至2,340萬美元。

微軟 黃仁勳 輝達

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