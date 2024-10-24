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特斯拉股價漲 創逾11年最佳單日表現 馬斯克身家飆335億美元

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

特斯拉股價24日創下逾11年來最大漲幅，因這家電動車製造商公布了意外強勁的第3季業績，並預測明年的汽車銷售可成長最高30%。

特斯拉第3季業績受到電動皮卡Cybertruck首次實現獲利提振。材料成本下降、能源業務擴大，以及向需要幫助以滿足排放要求的汽車製造商出售監管積分，襄助特斯拉實現一年多來最佳單季獲利。

執行長馬斯克對2025年的展望樂觀，因特斯拉即將推出價格更親民的車款。他表示，他的「最佳猜測」是明年交車量成長20%到30%左右。

特斯拉股價24日在紐約大漲21.92%，創2013年5月以來最大單日漲幅。這令馬斯克的淨資產一日之內猛增335億美元，到2,703億美元，財富成長創下自身歷來的第三高紀錄，並比排名第二、電商亞馬遜創辦人貝佐斯高出610億美元，進一步擴大了這位全球首富在彭博億萬富豪排行榜上的領先優勢。

特斯拉股票和期權約占馬斯克財富總額的四分之三，他還持有SpaceX、社群媒體平台X，以及人工智慧公司xAI的大量股權。

特斯拉股價躍漲也推動該股今年來的變動幅度步入正值區間，扭轉了特斯拉發布自動駕駛出租車和廂式車原型車以來數周的低迷表現。

馬斯克將特斯拉的未來押注在自動駕駛上，把對自駕技術的追求放在首位，同時憑藉特斯拉獲利能力增強和對明年抱持樂觀展望，緩解了對該公司核心業務將繼續下滑的擔憂。

特斯拉 馬斯克 三高

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