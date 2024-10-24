特斯拉飆逾20% 提振史指 IBM拖累道指連4跌 6月來首見

特斯拉在史指中表現最好。這家電動車製造商第3季業績超出分析師預期，股價飆升21.92%，創2013年以來的最佳單日表現。美聯社

史坦普500指數反彈，為本周以來首個上漲日；該指數之前一直受到利率上升和獲利低迷的困擾。

史指上漲12.44點或0.21%至5809.86點，結束連續3天的下跌。那斯達克指數上漲138.83點或0.76%收1萬8415.49點。道瓊工業指數下跌140.59點或0.33%收4萬2374.36點；為連續4天下跌，是6月以來首見。

特斯拉 在史指中表現最好。這家電動車製造商第3季業績超出分析師預期，股價飆升21.92%，創2013年以來的最佳單日表現。惠而浦(Whirlpool)和UPS公布業績後股價也上漲。

特斯拉的上漲推動股價今年進入正值區間，但表現仍明顯遜於大盤。該公司的每股獲利超出華爾街的預期，一位分析師稱這種情況「罕見」。執行長馬斯克(Elon Musk)在財報電話會議上表示，根據他的「最佳猜測」，明年電動車銷量成長將達到20%至30%。

拖累道指的是IBM，該公司的諮詢收入略低於分析師的預期，股價下跌6.17%。波音公司的機械師拒絕新的勞動合約後，該公司也下跌1.18%。

至今已有約160家史指企業公布上季業績，但獲利成長卻乏善可陳。混合成長率追蹤已經發布的財報以及對即將發布的財報預測，顯示史指的整體獲利成長率相較上年同期為3.4%，低於分析師的預測。

美國公債殖利率 走低，從前一交易日觸及的3個月高點回落。10年期公債殖利率在23日盤中高點突破4.25%。

合眾銀行資產管理公司資深投資策略師霍沃斯表示：「市場面臨的壓力來自於利率」「這確實是削弱股市熱情的原因，而且還沒有足夠大的獲利訊息來推動市場達到新高；我們也沒有看到像之前那樣廣泛的趨勢。」

股市正在下跌，道指23日大跌超過400點，創12月初以來最大單日跌幅。史指下跌近1%，那指下跌1.6%。

瑞銀表示，雖然近期表現疲軟，但未來前景仍然較高。

在美國公債殖利率走高給美股 帶來壓力後，史指23日連續第三天下跌。即使如此，瑞銀集團策略師馬塞利仍然看好股市，「投資人應該預期美國總統大選前夕的市場波動，而史指在最近幾天下跌之前一直處於歷史新高。隨著11月5日臨近，市場情緒可能仍然脆弱。」

他補充指出，「但我們對美股保持樂觀前景，預計史指明年底將達到6600點。」

花旗全球財富主管西格也看好美股，預期大選不確定性消除後股市可能會上漲，「最有可能發生的是一次紓壓性反彈。我們在2016年和2020年都看過。」「在考慮這種紓壓性反彈的可能性時，不確定性正在離開市場，取而代之的是未來的一些確定性，即利率下降。而且，它再次重新關注美國強勁的基本面。」

總部位於聖地牙哥的公用事業公司Sempra被Jefferies評為買入，目標價為98元。該投行表示，「市場低估了Sempra的成長潛力，其股價年初至今落後SPDR公共事業ETF的15%漲幅。」

分析師杜莫林史密斯(Julien Dumoulin-Smith)預計，從2024年到2028年，Sempra的每股複合獲利將實現9%的複合年增率，而管理層的目標是6%到8%，華爾街的共識是7.5%。Jefferies寫道，「在Oncor和液化天然氣業務之間，該股是公共事業成長最快的企業之一，該公司有再次超越獲利成長預期的明顯潛力。預計高端市場的表現將持續優於8%以上。」

他表示，下一個催化劑可能來自Sempra在德州的輸配電業務Oncor，第4季獲利可能包含擴大費率基礎的5年資本支出計劃，「Oncor具有巨大的成長潛力。德州T&D Oncor業務正在經歷指數級成長，是美國成長最快的公用事業公司之一。我們認為242億元的資本支出有明顯的上升空間，額外支出將達50億元。」

Sempra股價過去6個月已飆升19%。