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日銀何時再升息？央行總裁大嘆天天睡不著：升太慢有風險

編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男在華盛頓的世銀/IMF年會的活動上發表談話。(美聯社)
日銀總裁植田和男在華盛頓的世銀/IMF年會的活動上發表談話。(美聯社)

日本銀行（央行）總裁植田和男周三（23日）警告關於升息太慢的風險，表示適當的平衡對於日本經濟以可持續的方式成長至關重要。植田暗示未來將繼續升息，還透露為了思考進一步讓貨幣政策正常化的合適規模與時機，讓他夜夜難眠。

植田和男正在華盛頓參與國際貨幣基金（IMF）和世銀秋季年會，他在一場活動上表示：「不確定性隨時隨地都存在……當存在巨大的不確定性時，通常希望審慎、逐步地推動。」

但他他話鋒一轉，表示「如果非常、非常漸進地推動」，並且引發市場預期利率將長時間維持在低檔，「那可能導致積累龐大的投機部位，稍後可能變成一大問題…我們必須在兩者間取得平衡」。

植田也表示，日本要可持續地達到日銀的通膨目標，「仍需要時間」。

植田和男說：「我在思考未來正常化的總規模應該是多少，以及要如何在各個時間段最合理地分配升息」，「這讓我天天睡不著。」

植田和男的談話顯示出，日銀正在尋找再次升息的合適時機。植田暗示，光等待不一定是正確的解決方案，因為不明朗的情勢下如果只發出謹慎的訊息，可能會導致大量投機部位。

在植田的談話出爐的不久前，日圓匯率周三一度貶至153.19日圓兌1美元，是三個月來最低；日圓周四盤中升值0.18%，報152.48日圓。日圓近期持續貶值，反映市場預期美日立差短期內不會大幅收斂。雖然植田和男沒有被直接問及日圓走勢，但許多日銀觀察人士都密切關注日圓，因為這可能是觸發日銀再次提早升息的一項關鍵因素。

日銀在3月結束負利率政策，7月時再度升息1碼，基準利率調升至0.25%。接受彭博訪調的53位經濟分析師中，幾乎全都預測日銀在10月31日的會議結束時將按兵不動，大約53%人預期12月會升息，至於預期1月升息的分析師比率則從19%上升至32%。植田周三表示，當前的政策立場仍然「相當寬鬆」。

日本財務大臣加藤勝信同日在同一場合向記者表示，他正提高監看日圓走勢的急迫程度，「我們見到匯率單一方向、迅速的走勢…我們將以更強的急迫感密切觀察匯市，包括觀察投機交易行為」。

升息 日本 利率

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