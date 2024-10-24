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Gucci母公司上季業績不如預期 全年獲利恐幾近腰斬

編譯簡國帆／綜合外電
Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低。（路透）
Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低。（路透）

Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售令市場失望，還警告今年獲利可能跡近腰斬，降至八年來最低，因亞太地區精品需求不振持續拖累Gucci業績，呼應其他精品業者業績疲軟的趨勢。

開雲集團第3季營收比去年同期下滑16%至37.9億歐元（10.8億美元），減幅超乎分析師預估的11%。

其中，Gucci品牌營收年減25%，降幅也比市場預期的20.66%還大，顯示重振這個旗艦品牌的努力仍未見成效，聖羅蘭（Saint Laurent）品牌營收也下滑12%。

開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）表示，上季的「挑戰」包括日本和其他亞太地區的需求減慢，北美動能也不算強勁，中國大陸銷售減少約35%。日本上季零售營收成長3%，遠慢於第2季的27%，亞太地區銷售則下降30%。波羅說，日本和其他國家產品的價差，對消費者的吸引力降低。

開雲集團預期，由於重大不確定性可能對精品需求造成壓力，加入上季業績趨緩程度甚於預期，今年經常性營業利益將比去年銳減約47%至25億歐元（27億美元）左右，為八年來最低，也低於分析師預期，甚至可能低於該公司原先預估。開雲集團之前預估，下半年經常性營業利益將下滑30%，路透據此計算的全年經常性營業利益為29.7億歐元。

波羅表示，Gucci要扭轉頹勢還需要時間，但開雲集團對於該品牌採用的新美學感到滿意，整頓Gucci皮革產品類別、以及推出新品的進度，正順利進行中。

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