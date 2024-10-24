鎖定最頂端客層 愛馬仕無懼精品業寒風 財報報喜

愛馬仕（Hermes）逆勢交出耀眼財報，顯示該公司設法度過精品業低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。（路透）

Gucci母公司開雲集團（Kering）才警告，年度獲利可能會接近腰斬，愛馬仕（Hermes）卻在此時逆勢交出耀眼財報，顯示該公司成功力抗精品市場低潮，帶動24日股價一度強彈3.4%。

愛馬仕24日宣布，以固定匯率 計算，上季營收攀升11.3%至37億歐元（39.9億美元），符合分析師預期。儘管全球經濟、地緣政治、匯率皆充斥不確定性，該公司仍維持中期營收成長展望，並將繼續招聘人手。

就連奢侈品龍頭LVMH，上季都難逃業績減退的頹勢，愛馬仕表現能夠優於同業，是由於鎖定金字塔頂端的最富裕客群，這些人的消費通常較不受經濟起伏影響。而且這家法國公司擁有強大的定價能力，熱門的柏金包還有等候購買名單。

從股價也可見一斑，愛馬仕今年來攀漲9%，優於LVMH的下跌近15%、及開雲的重挫40%。

伯恩斯坦分析師索卡表示：「中國的結構性議題，加深全球的周期性放緩，要保護投資 組合免於（下半年）的艱困，愛馬仕是當前的最佳機會。」

愛馬仕上季在歐洲、日本 、美洲的銷售，均擊敗預期，但包含中國的亞太區，銷售則僅增1%，低於預估的2.3%。與此同時，各部門皆出現成長，鐘表是唯一例外，銷售暴跌18%，比預期超出一倍。

財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）指出，年初以來中國門市的客流趨緩，但忠實客戶仍大買珠寶、手提包等高價單品，讓愛馬仕表現得以持穩。