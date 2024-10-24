黃仁勳與亞洲首富安巴尼對談 輝達推印地語AI模型

輝達執行長黃仁勳。路透

美國晶片巨頭輝達 （Nvidia）今天針對印度 普遍使用的印地語（Hindi）推出一款輕量級人工智慧（AI ）模型，試圖打進AI科技不斷成長的印度市場。

路透社報導，總部位在美國加州的輝達公司表示，執行長黃仁勳預定在印度商業首都孟買（Mumbai）舉行的會議中，與亞洲首富、信實工業公司（Reliance Industries Ltd.）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）對談。

輝達宣布推出名為Nemotron-4-Mini-Hindi-4B的全新小型語言模型，擁有40億參數量，可提供企業用於開發自家AI模型。

該公司在聲明中說道：「該模型經過修剪、蒸餾，並結合真實及合成的印地語數據和等量英語數據進行訓練。」

輝達指出，印度資訊科技與諮詢服務供應商馬興達拉國際科技公司（Tech Mahindra）率先採用這款模型開發名為Indus 2.0的客製化AI模型，專注於印地語及當地數十種方言。

輝達並表示，印度14億人口當中僅有1/10的人說英語，而印度憲法承認的官方語言多達22種。

在當地語言多元的基礎上，印度從新創公司到大型企業無不專注打造AI模型，以提高消費者吸引力，並且推動諸如客服AI助理和內容翻譯等業務。

印度正加速發展半導體產業，與台灣等科技重鎮競爭，全球晶片公司無不加緊投資印度，並且進行設廠以拓展業務。儘管分析師指出，相關工作恐耗時數年。