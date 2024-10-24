福特汽車執行長自曝開小米電動車半年 坦言不想放手

福特汽車總裁兼執行長法利，攝於2023年2月。(美聯社資料照)

福特汽車執行長法利（Jim Farley）在近日上線的Podcast採訪中表示，他不想要放棄自己過去半年一直在開的小米 Speed Ultra 7（SU7）電動車 。

商業內幕23日報導，法利作客日前播出的「The Fully Charged Podcast」，並在接受主持人盧埃林（Robert Llewellyn）訪問時表示，「我不喜歡談太多關於對手的事，但我在開小米」。

法利說，他們將一輛車從上海裝上飛機運到芝加哥，「我一直在開這輛車6個月了，我不想放手」。

BREAKING: Jim Farley says he has been driving the Xiaomi SU7 EV in Chicago for six months now, and he doesn't want to give it up!



They flew in one from Shanghai. From the Fully Charged interview:pic.twitter.com/kDG7lLaKYJ — Jaan of the EV Universe ⚡ (@TheEVuniverse) October 23, 2024

商業內幕指出，SU7是小米的首款電動車，一共產生了3個版本，分別是SU7、SU7 Pro和SU7 Max，法利則沒有詳述他在開的是哪個版本。

根據報導與社群媒體 流傳的短片，法利自曝開了半年的小米SU7之前，先談到了小米憑藉SU7取得的成功，「真是太棒了，他們一個月賣了10000輛、20000輛，他們6個月的訂單賣完了。你知道，這是一個行業巨頭，一個比汽車公司更強大的消費品牌」。

福特汽車尚未回應商業內幕的置評請求。