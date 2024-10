福特汽車執行長自曝開小米電動車半年 坦言不想放手

福特汽車執行長法利(Jim Farley)在近日上線的Podcast採訪中表示,他不想要放棄自己過去半年一直在開的小米 Speed Ultra 7(SU7)電動車 。

商業內幕23日報導,法利作客日前播出的「The Fully Charged Podcast」,並在接受主持人盧埃林(Robert Llewellyn)訪問時表示,「我不喜歡談太多關於對手的事,但我在開小米」。

法利說,他們將一輛車從上海裝上飛機運到芝加哥,「我一直在開這輛車6個月了,我不想放手」。

