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「蘋果卡」交易糾紛 蘋果和高盛被令支付8900萬元

記者胡玉立／即時報導
蘋果公司和高盛集團聯合推出蘋果卡，但客戶服務不足，須支付8900萬元。圖為2019年蘋果支付公司的主管介紹蘋果卡。(美聯社)
蘋果公司和高盛集團聯合推出蘋果卡，但客戶服務不足，須支付8900萬元。圖為2019年蘋果支付公司的主管介紹蘋果卡。(美聯社)

聯邦金融監管機構消費者金融保護局 (CFPB) 23日宣布，蘋果公司和高盛集團(Goldman Sachs)聯合推出的蘋果卡(Apple Card)，向數十萬名持卡用戶提供了不足的客戶服務，歪曲了交易和卡片功能；兩家公司須為其相關失敗，支付8900萬元罰款和受害者救濟基金。

該命令要求科技巨頭蘋果公司為CFPB受害者救濟基金支付2500萬元，高盛須向受害者支付近2000萬元外加4500萬元民事罰款；除非高盛能夠證明它會切實遵守法律，才能再提供面向消費者的新的信用卡

蘋果與高盛2019年推出蘋果卡，目的是讓蘋果增加其零售店銷售額，也有助高盛成為消費金融市場主要參與者。2022年高盛透露CFPB正在調查其處理退款和帳單糾紛作法。

CFPB局長邱普拉(Rohit Chopra)指出，「蘋果和高盛非法規避了對蘋果卡借款人的法律義務；大型科技公司和華爾街公司的行為不應表現得好似不受聯邦法律約束。」

CFPB聲稱，蘋果未能將數以萬計消費者帳戶交易糾紛發送給高盛；在蘋果與高盛分享這些報告後，高盛未能遵循聯邦要求進行調查。

CFPB還發現，兩家公司有關蘋果設備免息支付計畫誤導消費者，導致客戶相信自己使用蘋果卡購買iPhone等蘋果設備時，有資格獲得免息付款。此外，高盛在部分退款申請方面也誤導消費者，導致消費者支付額外利息費用。

蘋果發出聲明「強烈不同意」CFPB對其行為的描述，指「蘋果致力為消費者提供公平透明金融產品，幾年前了解到這些無意的問題後，即與高盛密切合作，迅速解決問題並協助受影響客戶。」 高盛聲明表示，「蘋果卡是歷來對消費者最友善的信用卡之一，我們努力解決推出後遇到的技術和營運挑戰，已與受影響客戶一起解決挑戰。」兩家公司均表示已與CFPB達成和解。

高盛 信用卡 華爾街

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