「蘋果卡」交易糾紛 蘋果和高盛被令支付8900萬元

蘋果公司和高盛集團聯合推出蘋果卡，但客戶服務不足，須支付8900萬元。圖為2019年蘋果支付公司的主管介紹蘋果卡。(美聯社)

聯邦金融監管機構消費者金融保護局 (CFPB) 23日宣布，蘋果公司和高盛 集團(Goldman Sachs)聯合推出的蘋果卡(Apple Card)，向數十萬名持卡用戶提供了不足的客戶服務，歪曲了交易和卡片功能；兩家公司須為其相關失敗，支付8900萬元罰款和受害者救濟基金。

該命令要求科技巨頭蘋果公司為CFPB受害者救濟基金支付2500萬元，高盛須向受害者支付近2000萬元外加4500萬元民事罰款；除非高盛能夠證明它會切實遵守法律，才能再提供面向消費者的新的信用卡 。

蘋果與高盛2019年推出蘋果卡，目的是讓蘋果增加其零售店銷售額，也有助高盛成為消費金融市場主要參與者。2022年高盛透露CFPB正在調查其處理退款和帳單糾紛作法。

CFPB局長邱普拉(Rohit Chopra)指出，「蘋果和高盛非法規避了對蘋果卡借款人的法律義務；大型科技公司和華爾街 公司的行為不應表現得好似不受聯邦法律約束。」

CFPB聲稱，蘋果未能將數以萬計消費者帳戶交易糾紛發送給高盛；在蘋果與高盛分享這些報告後，高盛未能遵循聯邦要求進行調查。

CFPB還發現，兩家公司有關蘋果設備免息支付計畫誤導消費者，導致客戶相信自己使用蘋果卡購買iPhone等蘋果設備時，有資格獲得免息付款。此外，高盛在部分退款申請方面也誤導消費者，導致消費者支付額外利息費用。

蘋果發出聲明「強烈不同意」CFPB對其行為的描述，指「蘋果致力為消費者提供公平透明金融產品，幾年前了解到這些無意的問題後，即與高盛密切合作，迅速解決問題並協助受影響客戶。」 高盛聲明表示，「蘋果卡是歷來對消費者最友善的信用卡之一，我們努力解決推出後遇到的技術和營運挑戰，已與受影響客戶一起解決挑戰。」兩家公司均表示已與CFPB達成和解。