川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）。路透

共和黨總統候選人川普 日前諷刺美國央行 聯準會主席是「爽缺」，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天表示，川普應到德國法蘭克福（Frankfurt）訪問ECB總部。

法新社報導，金融界領袖齊聚華府，參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）主辦的年度會議。拉加德（Christine Lagarde）在彭博（Bloomberg）華府辦公室舉行的活動中說：「他（川普）應該來拜訪我們。」

她說：「這裡有成千上萬努力工作的人，包括經濟學家、法學家、電腦科學家，我可以保證，他們每天都非常努力工作，不只是一個月一次。」

拉加德是在回應川普本月稍早的評論，當時川普諷刺地表示，擔任美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席是「政府中最好的差事」，「每個月到辦公室一次…拋個硬幣，每個人談到你都把你當成神一樣」。

川普多次批評聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）的貨幣政策選擇。鮑爾是川普昔日擔任總統時提名任命。

拉加德今天表示，歐洲央行致力維護歐元穩定。

她說：「我們保護歐元，為歐元而戰，就像聯準會保護美元，為美元而戰。我不想為鮑爾說話，但我相信他就是這樣看待自身的工作。」