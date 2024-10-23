華為「純血鴻蒙」憑什麼跟蘋果iOS及Andriod三分天下？

中國科技巨頭華為22日發布鴻蒙作業系統Harmony OS 5.0，這是獨立於Android架構而自主開發的作業系統。圖為華為常務董事余承東在深圳發布會上發表演說。（新華社）

華為 純血鴻蒙作業系統（Harmony OS）是中國首個國產行動作業系統，同時也是繼蘋果iOS 和安卓 系統後，全球第三大移動作業系統，鴻蒙憑什麼三分天下？

華為終端BG董事長余承東說：「我們實現了一個系統，統一生態，打通多設備、多場景，實現服務和資訊的自由流轉。大家知道長期以來作業系統主要都是由歐美主導。鴻蒙作業系統實現了全面突破。可以說我們在作業系統的研發上，用10年的時間幹了歐美同行30多年才做成的事，實現了終端作業系統的自主可控。」

原生鴻蒙為何純血？作業系統的搭建，都需要基於一套技術內核。過去的作業系統，基本上都是由Unix和Linux兩大內核研發而來，包括熟悉的蘋果iOS和安卓系統。也就是說，如果再基於這兩個內核進行研發，技術底座就不具備自主性。

澎湃新聞報導，此前已經發表過的鴻蒙系統，由於系統底座仍使用了部分AOSP開放原始程式碼，而不得不相容部分安卓應用軟體。此次發表的原生鴻蒙，實現了系統底座的全部自研，系統的流暢度、性能、安全特性等提升顯著，也實現國產作業系統的自主可控。由於不依賴國外程式設計語言和作業系統內核等核心技術，鴻蒙HarmonyOS NEXT也被稱為純血鴻蒙。

據介紹，在底層，華為用鴻蒙內核取代了Linux/Unix內核，用方舟編譯器取代了GCC/CL等，用方舟圖形引擎取代了OpenGL ES/Skia等。

其實，相較於晶片方面的差距，中國在作業系統和工業軟體方面與西方的差距實際上要更大。中國智慧手機作業系統市場一直被安卓和iOS兩大系統牢牢佔據。

華為鴻蒙系統的橫空出世，打破安卓和iOS的壟斷局面，為中國科技企業帶來了自主可控的作業系統新選擇，減少了對國外技術的依賴。

同時，鴻蒙系統的發展推動中國國產軟體生態的繁榮。一方面，開發者能夠基於鴻蒙系統開發出種類繁多的應用程式，為國產軟體產業帶來了嶄新的發展機遇；另一方面，鴻蒙系統的開源特性吸引了眾多企業和開發者積極參與到生態建設當中，促進了國內軟體行業的技術交流與合作。

萬物互聯是鴻蒙的巨大優勢，業內認為，華為鴻蒙，蘋果iOS系統和谷歌安卓三大系統的應用功能大同小異，但鴻蒙的系統級互聯能力，擴大了單一應用的使用邊界和使用場景，這也是其競爭力所在。

得益於分散式技術，鴻蒙系統能夠實現不同設備之間的硬體能力互助共用和無縫連接。比如，手機可以調用平板的攝像頭、電腦的處理器等硬體資源，多設備協同工作，極大地提高了工作效率和使用便利性。

余承東在接受央視採訪時介紹說，萬物互聯萬物智慧的時代，鴻蒙用一個作業系統能解決所有的終端，無論是手機、平板、穿戴的手表，還是工業的機器設備，交通運輸、醫療、教育各個行業的所有類的終端，這是鴻蒙作業系統的一個巨大優勢。

華為的目標是打造一個涵蓋手機、平板、電視、智慧穿戴、汽車等多種設備的全場景智慧生態。鴻蒙作業系統作為這個生態的核心，能夠實現不同設備之間的無縫連接和協同工作，為用戶提供一致的、便捷的使用體驗，增強了華為產品的競爭力和使用者黏性。

蘋果向來以生態著稱，在最近幾年的系統更迭中，無論是iPhone還是iPad、Mac電腦，都可以很好無縫銜接切換，不少果粉長期使用蘋果產品的原因就是生態系統完善，根據蘋果官方資料，目前全球App數量達到了180萬。

根據Counterpoint Research的研究報告，今年第1季，鴻蒙以17%的市占首次超越蘋果iOS，成為中國智慧手機市場第二大作業系統，打破了iOS和安卓作業系統在中國市場二分天下的格局。

鴻蒙也正在迅速擴大其應用的生態圈。余承東在發佈會上表示，在各行各業夥伴的共同努力下，已有超過1.5萬個鴻蒙原生應用和服務上架，且原生鴻蒙App反覆運算迅速，幾乎達到了一天一個版本的速度。通用辦公應用覆蓋全國超過3800萬個企業，數千個政企內部辦公應用加速上線。

中航證券預計，到今年年底，鴻蒙原生應用有望超過10萬個，進一步做到生態可用、好用，原生鴻蒙普遍化商用迅速開展。