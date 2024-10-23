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Netflix放棄自製3A大作 改推「這種方案」

編譯吳孟真／綜合外電
Netflix放棄3A遊戲計畫，但正研發Netflix Game Controller應用程式（App），讓智慧手機成為控制手把，在電視或電腦上就能玩遊戲。路透
Netflix放棄3A遊戲計畫，但正研發Netflix Game Controller應用程式（App），讓智慧手機成為控制手把，在電視或電腦上就能玩遊戲。路透

道瓊社報導，美國串流巨頭Netflix本月稍早已暫停進行不到一年的3A遊戲開發計畫，今後將聚焦於一般遊戲的製作。

知情人士透露，Netflix原計畫開發一款多人射擊遊戲。該遊戲原預計在手機、平板、電視或個人電腦上都能玩。一位Netflix發言人證實計畫已終止，公司也已裁撤南加州約30人的計畫團隊，其中不乏曾參與微軟「最後一戰」（Halo）和Sony「戰神」（God of War ）等遊戲的業界老將。

3A遊戲一般是針對遊戲機和電玩級電腦製作，因其規模龐大、複雜度高且具備電影品質，耗資可達數億美元。愈來愈多這類遊戲如今被設計成可在智慧手機或平板上玩。

Netflix 6月時延攬原「要塞英雄」（Fortnite）遊戲商Epic Games執行副總裁Alain Tascan帶領遊戲部門，原負責人Mike Verdu則改參與遊戲的技術與革新。

儘管Netflix如今決定放棄3A遊戲計畫，但正研發Netflix Game Controller新應用程式（App），讓智慧手機成為控制手把，在電視或電腦上就能玩遊戲，目前正在美國、德國、墨西哥等逾六個國家測試。

Netflix今年稍早也將「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）系列的三款第三方3A遊戲帶入自家平台。

Netflix自2021年投入電玩領域，主要是為了讓串流用戶在影集每季上映間的空檔回流，並吸引新用戶。Netflix至今已推出逾100款遊戲，多數為可在行動設備上玩的一般遊戲，如Oxenfree和「慾罷不能」（Too Hot to Handle）。

而為了多元化營收管道，Netflix也開拓廣告業務，並收購多家遊戲工作室，希望自製原創遊戲，並自第三方獲得授權。但要把規模做起來，並不容易。

雖然Netflix上周公布歷來最佳單季財報，但訂閱用戶成長放緩，第3季增加507萬名新訂閱戶，遠低於去年同期的876萬淨新訂閱戶。而根據數據分析業者Apptopia，Netflix遊戲下載量的增長速度，去年底以來已放緩，且僅約1%的平台每日活躍用戶會玩遊戲。

此外，2022年至今，消費者在各類遊戲的支出幾乎毫無成長，遊戲商也已裁減數以萬計的員工。

Netflix今年開始考慮推出App內購買方案、增加對較精緻遊戲的收費，或讓訂閱戶有取得含廣告的遊戲的管道。另外，Netflix也開始測試讓玩家從雲端載入遊戲到智慧電視或其他設備之上，並推出自家影劇節目的相關遊戲，如「艾蜜莉在巴黎」（Emily In Paris）或「魷魚遊戲」（Squid Games）。

Netflix App 加州

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