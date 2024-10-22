美債殖利率續升 史指道指9月初來首度連跌

史坦普500指數和道瓊工業指數下跌，投資人努力應對利率上升的持續擔憂，同時也消化了本周最新財報。路透

史坦普500指數和道瓊工業指數下跌，投資人努力應對利率上升的持續擔憂，同時也消化了本周最新財報。

史指下跌2.78點或0.05%收5851.2點。道指下跌6.71點或0.02%收4萬2924.89點。那斯達克指數表現優於大盤，上漲33.12點或0.18%至1萬8573.13點。

美國10年期公債殖利率 攀升至約3個月來新高的4.2%以上，隨後略有回落。聯準會 官員對降息 路徑的謹慎評論推高了殖利率。

自從聯準會一個月前降息半個百分點以來，殖利率一直在上升。降息的部分原因可歸因於經濟數據的改善，但部分原因是由於悲觀情緒，Fed未來不會如此積極地降息。根據CME針對聯邦基金期貨交易的FedWatch工具，交易員預計聯準會在11月7日結束的下次會議上降息25個基點的可能性為89%。

由於對長期利率持續走高的擔憂，房屋建築股下跌。Lennar和D.R. Horton分別都下跌3.1%以上。

LPL Financial首席全球策略師表示：「市場已進入超買區域，很容易受到任何負面因素的影響；現在人們擔心聯準會尚未宣布在通膨方面取得勝利，更不用說大選後的擔憂了。」

交易員也關注本周發布的一系列最新財報，其中包括23日的特斯拉和可口可樂以及24日發布的霍尼韋爾公司。

通用汽車第3季業績超出華爾街預期並調升全年財測後，股價上漲9.81%。萬寶路製造商菲利浦莫里斯調升全年獲利財測後，股價也飆升10.47%；而Verizon總收入略低於分析師預期，股價下跌5.03%。軍事承包商洛克希德馬丁上季銷售額低於預期，股價下跌6.11%。

FactSet數據顯示，到目前為止，史指成分股中約有五分之一已經公布上季業績，其中大多數的獲利超出預期。

10月股市持續走熱，史指創下歷史新高，並將年初至今的漲幅擴大到22%以上。22日的下跌是史指自9月初以來首次連續下跌。

美國商銀表示，距離美國大選大約還有兩周時間，誰會入主白宮和主導國會可能會對股市的關鍵產業產生影響。

該投行在最新報告中寫道，「獲利加速成長遠比誰坐在橢圓形辦公室重要，但政治可以成就或毀掉一個次產業。」

考慮到這一點，隨著11月5日大選臨近，預計波動性將會上升，美國商銀策略師表示，現在是挑股的時刻，「不是閉上眼睛買進指數的時候。」

S3 Partners表示，美國科技股的空頭部位占已發行股票的比例正在上升，代表看空傾向可能正在擴大，就像今年初歐洲科技公司遇到的情況一樣。

專門監測放空交易的S3在22日的報告中表示：「美國和歐洲科技指數在2024年初表現出類似的回報，但美國繼續上漲，而歐洲則停滯不前。」 「隨著價格下跌，歐洲的空頭部位下降，顯示出現回補；而美國的空頭部位在市場上漲期間增加，代表出現看空傾向。」

S3重點提到博通(Broadcom)、Salesforce、Adobe和應用材料(Applied Materials)是其中空頭部位回補上升的代表性科技股。

S3研究人員表示：「美股目前在上漲過程中出現空頭部位增加，這也代表了逆轉策略。」因此，歐洲和美國科技股都展表出逆轉策略。

在中國調降基準貸款利率以及中東地緣政治緊張局勢仍然不穩定之後，原油期貨本周上漲約4%。

美國原油上漲1.53元收每桶72.09元；而全球指標布蘭特原油上漲1.75元收每桶76.04元。延續21日逾1%的漲幅。

不過雖然本周油價上漲，但供需前景看起來悲觀，即使預計以色列仍將對伊朗10月1日的彈道飛彈襲擊進行報復。

由於交易員認為伊朗和以色列緊張局勢導致中東石油供應中斷的可能性越來越小，美國原油上周下跌超過8%。需求疲軟也打壓了價格，預計12月OPEC供應量將增加，而且中國消費呈現疲軟。