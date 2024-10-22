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殖利率走升 美股早盤盡墨 台積ADR跌逾1%

編譯陳苓／綜合外電
美債賣壓不斷，投資人消化相關訊息，美股22日早盤下挫。(路透)
美債賣壓不斷，投資人消化相關訊息，美股22日早盤下挫。(路透)

聯準會（Fed）官員敦促，降息應謹慎為之，促使美債殖利率一度升破4.2%。美債賣壓不斷，投資人消化相關訊息，美股22日早盤下挫，若今（22）日收低，將是美股一個月來首次連續兩日走跌。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、史坦普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.06%，費城半導體指數跌0.8%。

台積電ADR挫低逾1%，英國金融時報（FT）報導，台積通知美國，有人試圖讓台積替華為生產AI晶片，以規避出口管制。客戶下訂類似華為Ascend 910B晶片，這種處理器用於訓練大型語言模型。

輝達（Nvidia）小跌0.1%。

美國10年期公債殖利率21日大漲11個基點後，22日短暫衝破4.2%，殖利率和債券價格呈反向走勢。

殖利率上揚，主要是經濟數據強健，市場憂慮Fed未來不會大舉降息。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）21日暗示，Fed此後應採取更審慎的步調。

與此同時，油價上揚，以及美國總統大選選後，財政赤字可能繼續擴大，也加深市場憂慮。交易員預估Fed到2025年9月為止的降息幅度，較先前預估少了10個基點以上。

Miller Tabak公司的馬力說，殖利率走揚，不見得是股市利空，但當前股價高昂，殖利率攀高，可能會對股市造成問題。

殖利率 降息 晶片

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