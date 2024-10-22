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黃仁勳首次擠進全球前10大富豪 淨資產衝上1241億美元

編譯林奇賢／綜合外電
根據富比世即時排行榜，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日首次躋身全球前十大富豪。（歐新社）
根據富比世即時排行榜，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日首次躋身全球前十大富豪。（歐新社）

根據富比世的即時富豪排行榜，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日首次躋身全球前十有錢人之列。他過去曾在餐廳Denny's打工、端盤子，如今或許已成為2020年代這波生成式AI熱潮中最家喻戶曉的人。

截至21日美股收盤，黃仁勳淨資產攀升36億美元，達到1,241億美元，超過微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）的1,225億美元，兩人排名互換，黃仁勳擠進前十，鮑默爾則滑落至第11。

輝達21日股價上漲4.1%，攀抵創新高的143.71美元，如今市值衝上3.5兆美元，而黃仁勳手握約3.5%的輝達持股，價值1,222億美元，他的財富幾乎來自於此。

自1993年創立以來，黃仁勳迄今都是輝達最大個人股東，即便他今夏出售價值7.13億美元的輝達股票也是如此。目前輝達董事會有三人與該公司的淵源可追溯至1990年代初期，分別是寇克斯（Tench Coxe），瓊斯（Harvey Jones）、史蒂芬斯（Mark Stevens），他們三位如今也成為億萬富豪。

輝達是設計客製化AI技術的領頭羊，亞馬遜、Google、Meta、微軟、特斯拉等科技巨頭開發高端AI應用都有必要採用輝達的技術。根據美銀近期一份研究，在迅速成長的AI加速器市場中，輝達囊括約八成的市占。

在富比世2022年9月發布的400富豪榜中，當時黃仁勳的淨資產不過才206億美元，這意味著他的身價在兩年的時間就大增至原有的六倍。

輝達 黃仁勳 AI

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