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總統大選迫近 看投資人如何為川普當選「超前部署」

編譯劉忠勇／綜合外電
川普20日在賓州造勢。鑒於川普當選和共和黨掌控國會的可能性上升，投資人開始加碼川普2016年獲勝後表現出色的資產，包括銀行、小型股和美元。（歐新社）
川普20日在賓州造勢。鑒於川普當選和共和黨掌控國會的可能性上升，投資人開始加碼川普2016年獲勝後表現出色的資產，包括銀行、小型股和美元。（歐新社）

總統大選迫近，理財顧問提醒投資人，勿做和跟選舉有關的任何重大投資決定，因為從過去紀錄來看，押注特定候選人或政黨獲勝的市場結果難以逆料。不過，投資人已經開始加碼對美國總統大選結果押注。

Laffer Tengler Investments執行長Nancy Tengler說：「上次川普當選的時候，有人原本預料科技股會表現不佳，金融股和能源股會表現出色，實際情況恰恰相反。」

話雖如此，投資人仍設法搶占先機。道瓊社整理出以下投資人「超前部署」的途徑，有人是為了獲利，有人是為了避險：

預測市場一面倒押注川普當選

供人押注選舉結果的投注平台已非新鮮手法，最近法院還判決將這種押注在美國合法化。

像Kalshi和盈透證券（Interactive Brokers）旗下ForecastEx這樣的預測市場，可以讓投資人透過購買合約來押注哪位候選人當局，每合約押中獎金約1美元，押錯就輸掉本金。合約價格會隨需求和候選人獲勝的預期機率而變化。

10月初以來，若干預測市場明顯倒向川普。而在不對美國人開放的平台Polymarket上，一份押注川普當選的合約上周五的價格為60美分左右，而押注副總統賀錦麗當選的合約價格約為40美分。

最新的民調顯示，在將決定選舉結果的關鍵搖擺州，兩位候選人幾乎勢均力敵。

DJT和Coinbase Global 兩檔與博弈無異的股票布局

川普媒體科技集團（股票代碼： DHT）一直是一個變幻莫測的賭場。該公司是Truth Social的母公司，有川普資金支持。

DJT市值接近60億美元，與基本面根本不成比列，因為該公司在最近一季營收還不到200萬美元。

DJT已呈現迷因股狀態，成為當沖客熱門標的，其表現和川普的勝算連動。

9月中旬以來，DJT已經翻倍，與博弈網站上川普勝率一致，交易量激增。

這些同步走勢不免讓有的交易者猜測，投資大戶在博弈市場上重押川普，試圖推升DJT或其他和川普選情有關的股票，例如Coinbase Global。

這個加密幣交易所的股價10月上漲約25%。川普近幾個月來意外成為加密界的盟友。他承諾將成立一個比特幣戰略儲備來保留美國的比特幣供應，並開除美國證券與交易委員會（SEC）主導管制加密業的現任主席詹斯勒（Gary Gensler）。比特幣同期間上漲約5%。

為波動性避險：押注公共事業股和金融股

有的投資人正尋求減低和選舉相關的波動性的方式，或者尋找無論結果如何都可以獲利的交易。

瑞銀(UBS)為此已向財富管理客戶推薦幾項短期交易。瑞瑞銀全球財富管理首席投資辦公室固定收益主管Kurt Reiman表示，在股市中，無論哪一黨主政，金融和公用事業股都可望表現良好。

Reiman說：「無論經濟環境如何，公用事業都是經典的防禦性股，股利好，表現可靠。這行業也將受益於人工智慧（AI）相關的能源需求。」

Reiman也說，金融股看起來相對價位較低，而且在民主黨政府之下，最近陸續繳出強勁獲利。

他說：「如果賀錦麗上台代表現狀，而川普上台就表示可能會放鬆對銀行監管，不管是哪種情況，我們都青睞金融股。」

如果投資人擔心選舉出現爭議而引發動溫，還有一種經典的避險工具：黃金。這種貴金屬今年漲勢迅猛，可能多少反映投資人對傳統金融資產風險避險的現象。

避險基金做空墨西哥披索和人民幣

華爾街似乎也在為川普主張的關稅可能擾亂全球貿易預做準備。

據商品期貨交易委員會（CFTC）統計，避險基金最近幾周增加看跌人民幣和墨西哥披索的押注，考量到川普當選可能削弱這兩個美國最大貿易夥伴貨幣的需求。

過去兩周，這兩種貨幣兌美元的隱含波動率（衡量期貨交易員預期未來波動幅度的指標）大幅上漲，同時博弈市場對川普勝算的預期也大幅上升。

Lazard 資產管理公司分析師在最近一份報告寫道：「我們認為這不僅可能對個別新興市場國家產生直接影響，還可能對全球貿易產生連鎖反應。」

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