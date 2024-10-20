傳Friday's未來幾周內聲請破產保護 正尋求新融資

知情人士透露，休閒連鎖餐廳業者TGI Friday's正尋求融資，此時該業者已準備在未來幾周內聲請破產保護。（歐新社）

知情人士透露，休閒連鎖餐廳業者TGI Friday's（星期五餐廳）正尋求融資，此時該業者已準備在未來幾周內聲請破產 保護，反映出隨著消費者緊縮荷包並轉向偏好更快的速食，TGI Friday's面臨難以招架商業壓力的窘境。

彭博資訊引述知情人士說法報導，美國的TGI Friday's正與銀行交涉尋求貸款 ，以協助餐廳繼續經營，順利度過依據破產法第11章的破產保護過程。

知情人士表示，TGI Friday's正與律師事務所Ropes & Gray的律師合作，為破產進行準備，不過，最終是否要聲請破產保護還沒有定案，也可能有所調整。TGI Friday's和Ropes & Gray的代表沒有回應置評請求。

這家餐廳連鎖業者的債務包含資產擔保證券，這是上個月該公司管理層因未能按時向債券持有人提交文件而違反條款後，引發的一些戲劇性事件的根源。由於這次違規行為，他們被迫將一些資產的控制權移交給外部經理人。

TGI Friday's是美國數家休閒餐廳連鎖業者之一，這些連鎖餐廳近幾年面臨像是Chipotle等人氣速食休閒餐廳瓜分市占。先前在疫情 期間長時間關閉、客流量下滑，加劇了這一趨勢的影響。

另一家業者海鮮連鎖餐廳「紅龍蝦」（RedLobster）在歷經多年虧損後，今年5月進入破產，多次促銷蝦子吃到飽也難以挽回業績；以雞翅和辣妹服務生聞名的連鎖餐廳Hooters也在與貸款銀行和顧問公司進行協商，該公司因營收下滑，被迫關閉據點。

TGI Friday's是1960年代在曼哈頓上東城創立，是女性消費者無須約伴就可前往的單身酒吧與餐廳。這家連鎖店遍布美國各地，用各種古董和紀念品裝飾餐廳，通常頗具當地風格，但這類風格現在已消失。