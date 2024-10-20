我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

美股屢創新高 專家喊居高思危 本周半導體股關注德儀財報

國際中心／綜合外電
美股依然持續上攻，但一些專家提醒投資人可能太過自滿，最好居高思危。（美聯社）
美股依然持續上攻，但一些專家提醒投資人可能太過自滿，最好居高思危。（美聯社）

在美國利率不確定性攀抵金融海嘯以來新高之際，美股依然持續上攻，但一些專家提醒投資人可能太過自滿，最好居高思危。本周市場將緊盯德州儀器、科林研發、IBM、特斯拉及可口可樂等企業的上季財報，以了解晶片、電動車及消費支出的前景。

史坦普500指數今年來已47次創新高，道瓊工業指數40度刷新紀錄，那斯達克綜合指數正逼近新高價位，不只大型股走揚，小型股也愈來愈火熱。本周將有超過100家史坦普500指數成分企業發布上季業績，德儀和科林研發表現更牽動半導體股能否延續漲勢，攸關史坦普500指數後市。

德儀上季營收預料將年減9.3%，為連續第八季下滑，但減幅為2022年來最小，類比和嵌入式處理事業仍未擺脫頹勢，但個人電子和通訊設備部門將展現韌性，投資人將聚焦本季與明年的成長前景。

分析師擔心，投資人可能太過自滿，花旗策略師團隊警告，當前股市的高價位意味著財報和經濟數據都必須持續令人驚艷，Raymond  James投資長亞當也指出，好幾個信心、部位及估值指標，都讓他的態度轉趨審慎。

史坦普500指數以預估獲利計算的本益比，上周曾觸及2021年7月來最高，以未來一年營收預測計算的股價營收比更達到2000年9月來新高，其他技術指標也逼近超買領域。

史坦普500指數選擇權的賣權買權比已降至一年多來最低，同時基金經理人對史坦普500指數期貨的淨多頭部位已連四周超過100萬口合約，開槓桿做多的氛圍濃厚，容易放大股市跌勢。

史坦普500 投資 可口可樂

上一則

雷軍：小米將公布智駕突破技術

下一則

傳Friday's未來幾周內聲請破產保護 正尋求新融資

延伸閱讀

美股連六周上漲再創新高 續漲與否由科技七雄財報決定

美股連六周上漲再創新高 續漲與否由科技七雄財報決定
Netflix報喜 美股那指早盤漲近0.7% 台積電ADR跌1.4%

Netflix報喜 美股那指早盤漲近0.7% 台積電ADR跌1.4%
一舉動天下 分析發現Nvidia是左右全球股市的最關鍵個股

一舉動天下 分析發現Nvidia是左右全球股市的最關鍵個股
史坦普早盤再創新高 投資人準備迎接超級財報季

史坦普早盤再創新高 投資人準備迎接超級財報季

熱門新聞

理財Q&A／我到底有多少淨資產？這樣計算

2024-10-14 02:00
台灣蟬聯全球第五大富有經濟體。(歐新社)

全球富有經濟體榜 這1國最有錢 台灣第5

2024-10-14 12:59
川普可能再次當選美國總統，美元看漲期權的押注飆升。（美聯社）

大選日逼近…川普賭盤勝率逆轉 美元看漲期權押注飆升

2024-10-16 07:10
在美國中古車市場中，電動車價格變得更為優惠。(歐新社資料照片)

二手電動車價格雪崩 兩年跌幅達25%

2024-10-15 13:08
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

好市多傳奇 自有品牌幫大忙

2024-10-14 17:17

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行