收復失地…史指那指創今年最佳單周 輝達是科技股大贏家

(路透)

美股上漲，結束2024年表現最好單周，從8月初的劇烈潰敗中完全復甦。

史坦普500指數上漲11.03點或0.2%至5554.25點；那斯達克指數上漲37.22點或0.21%至1萬7631.72點。道瓊工業指數上漲96.7點或0.24%至4萬659.76點。史指本周上漲3.78%，為2023年11月以來表現最佳單周。

在本周反彈後，史指目前距離7月中旬的歷史高點僅差2%。本周的數據有助於緩解緊張的市場。15日公布的零售銷售數據遠強於經濟學家的預期，而每周初請失業金人數下降；兩者都證明，本月稍早引發全球拋售的經濟衰退擔憂被誇大了。本周發布的通膨數據也加強人們對軟著陸仍有可能的希望。

瑞銀全球財富管理投資 主管海菲勒(Mark Haefele)：「過去一周發布的數據達到了適當的平衡，不太熱，也不太冷。」「這應該有助於緩解人們對衰退即將到來的擔憂，或者如果需要迅速降息來捍衛成長的話；黏性通膨將阻礙聯準會的擔憂。」

輝達是本周科技股最大贏家之一，上漲17.19%。蘋果和微軟本周分別上漲4.6%和2.79%。

8月5日道指大跌1000 點，史指創2022年以來最糟單日走勢，因為投資人擔心聯準會降息為時已晚，經濟正陷入衰退。對沖基金貨幣交易平倉加劇了市場波動。

但之後投資人紛紛買入，隨著經濟報告平息了經濟衰退擔憂，史指連續7天上漲。那指創2023年11月以來單周最佳表現。16日的密西根大學消費者信心指數升幅超過預期。

隨著最新報告陸續發布，企業獲利持續表現強勁。

根據FactSet，截至16日下午，約93%的史指上市公司已發布業績。其中超過78%都超出華爾街的預期。

雖然大部分財報已經出爐，但投資人下周仍有一些大牌值得關注。零售商勞氏(Lowe’s)、目標百貨(Target)和梅西百貨(Macy’s)以及Zoom Video、Workday和Palo Alto Networks等科技公司都將公布財報。

瑞穗表示，雖然門檻很高，但司法部成功分拆谷歌 的搜尋業務和YouTube，可能會導致該股較目前交易水準下跌30%左右。

該公司在給客戶的報告中寫道：「這種情況將對廣告業務產生不利影響，因為搜尋和YouTube共享一個統一的廣告系統，利用通用技術和數據來超越同行。」

話雖如此，該公司認為谷歌可能會維持其市占率，並將此案與微軟2001年美國司法部反壟斷案件和2009年歐盟反壟斷案件進行比較。如果針對谷歌的案件像這樣進行，瑞穗預期的一種解決方案，是允許消費者使用Chrome的選擇畫面來選擇預設搜尋引擎。

瑞穗還寫道：「雖然谷歌在搜尋領域擁有很大的市占率，但它無法控制基礎設施或供應鏈，因此該公司不具備向競爭對手決定租賃容量定價的優勢。」「相反地，像Bing這樣的搜尋競爭對手擁有自己的專有技術和分銷通路，因此創新並沒有因為谷歌而受到抑制。」

沃爾瑪發布財報後的反彈，使該零售商迎來4年多來表現最佳單周。

該股本周上漲7.48%，是該股2020年7月以來表現最好的一周，當時股價上漲超過9%。

本周漲幅很大一部分是在這家美國最大零售商公布優於預期的獲利並調升全年財測後造成的。目前該股2024年至今上漲38.32%。

伯恩斯坦分析師薩科納吉(Toni Sacconaghi)在最新報告中寫道，特斯拉 的市占率正在持續流失，預計這種情況在未來幾年內都不會出現逆轉。他維持對該股的賣出評等。

他表示，雖然所有地區的市占率都在下降，但美國的下降最為嚴重。並指出，美國的銷售比率已從2019年下半年的77%下降至2024年上半年的48%。

薩科納吉指出，「在特斯拉最快2026年和2027年推出全新且價格更低的產品之前，特斯拉將無法重新奪回市占率或實現實質性成長，並且相信該公司的估值與強健的基本面越來越脫節。」

他對該股的120元目標價相當於較15日收盤價下再下跌44%。特斯拉股價今年來下跌13%。