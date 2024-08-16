全球代孕市場2032年將破千億 NPO：不宜有灰色地帶

全球代孕產業預估在2032年破千億美元，NPO呼籲「不宜有灰色地帶」。美聯社

由於生育年齡延後、醫療照護挑戰增加、多元成家日益興盛，全球代孕市場隨之逐漸擴大。但報導指出，各地代孕制度在法規、價格和服務品質上的落差，使灰色地帶萌生，剝削情況加劇。倡議者主張，應建立黑白分明的商業模式。

財星雜誌報導，根據美國研究機構Global Market Insights，2022年全球代孕市場產值達140億美元，估計將在2032年驟增至1,290億美元。歐洲國家當中，目前只有少數如烏克蘭 和希臘等國，准許商業化代孕。

然而，這些國家的代孕產業卻在模糊地帶裡運行，且受到最低限度的監管，導致該產業在當地大多不受規範，且充滿女性人口販賣、偽造文件和劣質的胚胎植入受術等問題。

2022年俄烏戰爭爆發前，烏克蘭曾是全球代孕之都，每年估計有2,000~2,500個委託代孕合約。而如今頗受爭議的情況是，烏克蘭籍的代理孕母得離鄉背井、前往他國，才能完成代孕。

主張改革代孕制度的倡議者認為，目前制度無視於代理孕母的福祉。英國非營利組織My Surrogacy Journey（MSJ）主張，代理孕母不應被迫離家、出國，只為幫助他人建立家庭。

喬治亞共和國近來也成為歐洲受歡迎的代孕地點，直到去年，該國總理宣布商業化代孕將僅限國人使用後，喬治亞代孕產業的合法性懸而未決，波及來自全球各地的需求方父母（或稱「準父母」）。

在醜聞盛傳和代孕法規改變過快的情況下，歐洲的需求方父母不得不另尋代孕制度較穩定或健全的國家。而這些國家主要在美洲。

美國是商業化代孕的首選之地，因當地法規健全且醫療照護條件先進。但在美國進行代孕的費用也最高，包含試管嬰兒（IVF）和代孕所需的醫療、法律和經紀費用在內，總價平均可達19萬至23萬美元。

如此高的價位，使加拿大 成為負擔較輕的選項，同樣程序要價平均6萬至10萬美元。然而，該國禁制商業化代孕，只允許利他型代孕（altruistic surrogacy），和英國、丹麥、荷蘭相同。

阿根廷、哥倫比亞和墨西哥 如今也成為歐洲國家以外的替代方案，當地代孕費用一般低於8萬美元。墨西哥市因為費用較低，且有進步的代孕法規，特別受歡迎。

然而，美洲地區國家代孕產業蓬勃發展，付出代價的卻是歐洲國家。改革倡議者指出，歐洲禁止商業化代孕，使服務管道變得有限，也使女性受到更多的剝削和脅迫。

MSJ共同創辦人Johnson-Ellis說，「在商業化的模式下，每個人都清楚自己的本分」，「黑白分明，沒有灰色地帶。我認為論及代孕，我們需要的是就是黑白分明」。