美股早盤齊跌 現貨金價再創新高 首度突破2,500美元

美股本周連日走升後漲勢暫歇，16日早盤開低，國際現貨金價再創新高。路透

美股本周連日走升後，16日早盤開低，道瓊 工業指數一度跌65點或0.17%，隨後又拉回平盤，史坦普500 指數一度跌0.2%，那斯達克指數挫0.44%。費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR跌0.3%。

美國商務部16日公布7月新屋開工數量年減16%至年率123.8萬；營建施工許可則年減7%至139.6萬，兩者皆低於預期，且寫2020年6月以來最低。今日稍後也將公布7月密大消費者信心指數。

國際現貨金價16日再創新高，報每英兩2,500.16美元，破上個月每英兩2,483.73美元紀錄，主因市場看好聯準會（Fed）離降息之日又更接近。

史坦普500和那指本周漲幅分別超過3%和5%，預計將創11月以來最大周線漲幅。道瓊指數本周漲逾2%，也有望寫今年以來最佳表現。

CFRA Research首席投資 策略師Sam Stovall說，「投資人一直在尋找更多邁向復甦之路的理由」，而「隨著近日優於預期的經濟和就業數據，現在市場正重拾投資步伐」。

美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）15日盤後公布上季財報，營收和獲利均優於預期，但股價16日早盤反而一度跌約5%。