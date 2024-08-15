衰退擔憂解除 道指大漲550點 史指連升6日 本月轉為正值

因令人鼓舞的消費者和勞動數據有助於緩解衰退擔憂，投資人重拾對經濟的信心，美股收高。（路透）

因令人鼓舞的消費者和勞動數據有助於緩解衰退擔憂，投資 人重拾對經濟的信心，美股收高。

道瓊工業指數上漲554.67點或1.39%收4萬563.06點。史坦普500指數收漲88.01點或1.61%報5543.22點，連續第6日上漲，較8月5日盤中底部上漲約8%。那斯達克指數躍升401.89點或2.34%至1萬7594.5點。

7月零售額成長1%，遠超《道瓊》0.3%的預期。另外，本周初請失業金人數也有所下降。這些數據對投資人和整體股市來說是一個福音，因為8月2日令人失望的就業報告引發了對經濟放緩的擔憂，而8月的潰敗正在逐步恢復過來。

本日反彈將史指8月走勢轉為正值，並擴大了本周升幅。史指本月至今上揚0.2%；本周至今上漲逾3%，目前較歷史紀錄低約2%。若明天繼續走升，將會是2023年11月以來最佳單周表現。

美國三大股指目前交易價格均高於8月2日收盤水平，也就是8月5日全球股市暴跌前一個交易日；這場暴跌主要是由投資人對經濟放緩和一家熱門的對沖基金平倉日元套利交易的擔憂所推動的。

沃爾夫研究公司首席經濟學家羅斯寫道：「今天穩健的零售銷售和索賠數據提醒人們，美國經濟的天空並沒有塌下來。」「沒錯，經濟走勢已經降溫，但我們似乎不會立即陷入衰退。」

本周令人鼓舞的通膨數據大幅消除了投資人在15日一系列經濟數據之前對經濟衰退的擔憂，並導致股市在上周全球大幅拋售後反彈。

道指成分股沃爾瑪提高財測，其財報獲利超出分析師的預期，推動股價上漲6.58%。其他方面，思科系統(Cisco Systems)在宣布第4財季獲利和營收優於預期並全球裁員後，股價上漲6.8%。

消費者物價指數(CPI)年通膨率放緩至2.9%，為2021年以來的最低水平，股市14日上漲。再加上13日的批發通膨數據升幅低於預期，讓投資人確認軟著陸問題再次被擺上檯面，聯準會 可能會在9月的會議上降低利率。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)表示，在經歷最近的市場波動之後，史指未來任何下滑都可以創造良好的買入機會。

他在給客戶的最新報告中寫道：「我們的分析證明，隨著史指創下新高，投資人過於樂觀。」「然而，我們一直認為，根據對2025年底的經濟展望，史指的下跌可能代表著買入機會。」

雖然他預計聯準會不會緊急降息 ，但這位策略師表示，預計在不久的將來降息應該會帶來更好的經濟表現。並表示，他繼續看好大型股和國內股票。

Piper Sandler表示，史指可能很快就會接近5000點水準。該投行在最新報告中表示：「需要更多證據來確定這是否不僅是股市的一次紓壓式反彈。」「雖然主要股指已從8月初的修正中反彈，但現在它們面臨著市場廣度惡化的巨大阻力。」

Piper懷疑，除非另有說明，否則股市「可能會在未來幾周內跌回50 日和200日均線附近」，或者「7月高點開始的下降趨勢出現決定性逆轉」。

該公司指出，史指的50日均線位於5455點，而200日均線位於5037點。

半導體股表現遠遠領先大盤。iShares Semiconductor ETF(SOXX)上漲4.81%；SPDR S&P Semiconductors Fund(XSD)上漲5.16%。

業界龍頭輝達上漲4.05%，跑贏大盤，而博通則上漲5.35%。Monolithic Power Systems上漲6.73%，創52周新高。

根據14日發布的證券文件，Trian Fund Management在第2季增持U-Haul Holding近8000萬元的部位。

Trian由激進投資客培爾茲(Nelson Peltz)經營，但尚不清楚他是否試圖影響U-Haul的公司管理層。U-Haul股價上漲2.96%。