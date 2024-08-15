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全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

編譯湯淑君／綜合外電
全球股市，包括美股標普500指數、德股DAX指數及日股日經225指數，都已從8月初低點反彈，但分析師警告，這只是典型的跌深反彈罷了，未來三種不同的因素可能觸動股價回測月初低點。(美聯社)
全球股市，包括美股標普500指數、德股DAX指數及日股日經225指數，都已從8月初低點反彈，但分析師警告，這只是典型的跌深反彈罷了，未來三種不同的因素可能觸動股價回測月初低點。(美聯社)

全球股市包括美股標普500指數、德股DAX指數及日股日經225指數，都已從8月初的低點反彈，但分析師警告，那只是典型的跌深反彈罷了，未來三種不同因素都可能觸動股價回測月初低點。

MarketWatch報導，Longview Economics執行長暨首席市場策略師華特林解釋：「典型的股價回檔依循三個波浪型態（three-wave pattern）：『第一波』是賣壓湧現；『第二波』是釋壓性反彈，期間局部收復第一波跌掉的失土；然後是『第三波』，回測第一波所見的低點，甚至下探更低點。」

同時發生的是另一種典型市場行為：被視為資金安全避風港的避險資產，尤其是日圓和瑞士法郎，在股價反彈時出現賣壓。但華特林指出，Longview Economics的避險部位配置模型顯示，資金仍有進一步轉向這些較安全資產的空間。

現在的問題是，「第三波」不會不會湧現？什麼情況可能造成賣壓一觸即發？

三因素將引爆賣壓再起：日本升息、日圓升值、AI股垮台

BCA Research旗下Counterpoint部門首席策略師喬許說，分析「價格複雜性」的結果顯示，日圓利差交易（yen carry trade）和人工智慧（AI）股價泡沫，其實是相同交易的一體兩面，一旦下列三種因素發生，都可能觸動這種交易迅速崩解。

一、日圓勁升

喬許解釋，投資人拋售日圓的同時，已讓AI股價泡沫愈脹愈大。他拿出一張圖表，顯示歐元兌日圓走勢線圖，跟「美國30年期公債殖利率」相對於「美國科技股預期盈餘收益率(本益比的倒數)的比值走勢線圖，結果呈現兩條線亦步亦趨的關係。

他說：「賣日圓的或許跟買AI股的不是同一批人，但日圓賣壓和AI股泡沫膨脹，卻是同一種交易過程的兩端。賣日圓會助長AI泡沫，而AI泡沫膨脹則鼓勵賣日圓。所以，兩者之間與其說是因果關係，不如說是相互作用。日圓利差交易與AI泡沫合而為一的意義重大，因為所有的泡沫都需要運用槓桿，就AI泡沫而言，槓桿就是借入日圓。」

二、日本升息

儘管日本銀行（央行）官員表示，市況不穩時不會再升息。但若是他國央行調降利率，日圓仍然脆弱。市場普遍預期美國聯準會（Fed）9月可能降息1碼（0.25個百分點）或甚至2碼，跟進歐洲央行（ECB）、英格蘭銀行（BoE）和其他央行。

三、AI股泡沫化

另一點是，AI股榮景能否延續，要看投資AI的公司多快能收割成果。喬許提到，2000年初的科技股超級明星，像是英特爾、IBM、甲骨文和思科，如今大多數已光環褪色，唯獨微軟成功轉型成Web 2.0大贏家。至於今日的超級明星，他認為輝達（Nvidia）不太可能是長期贏家，而且頂多只有一、兩家公司會脫穎而出，成為AI大贏家。喬許說：「意思是，這些超級明星股的總估值已膨脹到危險的地步，特別是因為這些AI股價格一直靠日圓利差交易推升。」

喬許指出，日本利率、日圓，以及高報酬投資（AI），這三隻腳可能折斷，一旦斷裂，「整張凳子勢必崩垮」。

AI 央行 日本

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