我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登偕賀錦麗宣布藥價降 要讓擔憂高物價民眾有感

就是他，害阿斗笨到今天

蘋果股價迎利多？「這數字」曝巴菲特砍持股或已告一段落

編譯湯淑君／綜合外電
從波克夏公布的13F報告看來，該公司大砍蘋果持股可能已告一段落。(美聯社)
從波克夏公布的13F報告看來，該公司大砍蘋果持股可能已告一段落。(美聯社)

「股神」巴菲特波克夏公司上半年大買蘋果持股，減碼行動結束了嗎？從波克夏公布的13F報告看來，大砍蘋果持股行動可能已告一段落。

巴隆周刊（Barron's）報導，8月3日公布的10-Q報告顯示，波克夏在第2季減持蘋果持股50%，但未提供確切數字。14日公布的13F報告則顯示，波克夏第2季減持蘋果股票約3.89億股後，到6月30日蘋果持股減為4億股。

整數「4億股」暗藏線索

一些波克夏觀察家指出，由此可見，波克夏這波蘋果股票脫售行動應該已結束了，因為掌管波克夏總值3,000億美元投資組合的巴菲特偏愛整數，因此4億股是重要線索。值得注意的是，波克夏的可口可樂持股數也正好是4億股，且過去25年來一直維持在這個水準。

這位觀察家告訴巴隆周刊：「季末持股數恰好是400,000,000股，實在是太巧了吧。」他認為，巴菲特或許指示波克夏總部的交易員，蘋果持股砍到4億股就喊停。

巴菲特曾在今年5月波克夏股東大會上說，會繼續持有蘋果股票。8月將滿94周歲的巴菲特當時表示，「一旦亞伯接掌這裡」，波克夏將持有可口可樂、美國運通以及蘋果股票。亞伯是波克夏副董事長，可能是巴菲特的接班人。

當時巴菲特也表示，波克夏會持有蘋果「作為我們最大的投資」。蘋果現在是波克夏股票投資組合中最大持股，總值約890億美元，投資規模是美國銀行（BofA）和美國運通的兩倍多。

如果巴菲特賣蘋果股票果真完成了，對這家iPhone製造商的股價展望應該是利空出盡的好消息。蘋果股價14日漲0.2%至221.72美元。

波克夏 巴菲特 投資

上一則

美上周失業金申領人數減少 7月零售銷售優於預期

下一則

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼

延伸閱讀

除加碼台積電之外 美國基金13F申報上季持股的五大看點

除加碼台積電之外 美國基金13F申報上季持股的五大看點
巴菲特的波克夏上季新敲進兩檔股票 是美妝與航太業

巴菲特的波克夏上季新敲進兩檔股票 是美妝與航太業
堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？
巴菲特的波克夏賣蘋果股票獲利 估要繳稅150億美元

巴菲特的波克夏賣蘋果股票獲利 估要繳稅150億美元

熱門新聞

Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
小米手機首次躍居拉美市場第二。（中通社）

小米手機首次躍居拉美市場第二 這品牌賣得最好

2024-08-12 10:55
美國7月消費者物價指數（CPI）年增率降到3%以下，是2021年3月來首見，強化聯準會（Fed）9月啟動降息的展望。路透

CPI報佳音 美股卻漲不動？分析師說是這兩個原因

2024-08-14 11:42

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢

曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢
第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲
在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？