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投資大咖進出的股票？Nike當紅 科技股失寵 索羅斯買比特幣礦商

編譯季晶晶／綜合外電
根據監管資料，知名避險基金經理艾克曼（圖）的Pershing Square Capital在第2季新買入300萬股Nike。(美聯社)
根據監管資料，知名避險基金經理艾克曼（圖）的Pershing Square Capital在第2季新買入300萬股Nike。(美聯社)

根據周三公開申報資料，知名避險基金和其他大型投資基金在第2季減碼了科技七大巨擘，轉進醫療保健和消費股建倉。

監管文件反映的是截至6月30日基金經理的持股情況，其後的投資組合可能有所變動。

維權股東佩爾茲（Nelson Peltz）的Trian基金管理公司

在佩爾茲委託書戰失利後，Trian雖未全部出清但大幅減持迪士尼，6月握有的265萬股少於3月的3,200萬股。新買進的是醫療保健公司Solventum約536萬股，以及提供自助搬家服務U-Haul的兩類股票共近130萬股。Trian上季出清了3月持有120萬股的食品服務公司Sysco。

投資大亨辛格（Paul Singer）的Elliott投資管理公司

Elliott新買進西南航空600萬股，計劃展開委託書戰，要提名多位董事以大幅取代原董事會。該公司還買進約會平台Match近800萬股，將個性化產品網購平台Etsy的持股增加一倍到450萬股，再加碼通訊公司Liberty Broadband約50萬股至持股總數近220萬。

金融巨鱷索羅斯的家族辦公室Soros Capital

Soros Capital第2季開始涉足加密貨幣，買進比特幣礦商股票，包括230萬股Terawulf、150萬股Core Scientific，以及130萬股的Iris Energy。也小買3.2萬股專營芝加哥風味熱狗和義大利牛肉三明治的快餐連鎖店Portillo's。

另一方面，Soros減持或出清美股七雄。不再握有輝達、超微、微軟，對亞馬遜、Meta和Netflix的持股少於第1季。同時出清減重藥物Ozempic和Wegovy的製造商諾和諾德（Novo Nordisk），相較下，3月時有7.7萬股。

艾克曼（Bill Ackman）的Pershing Group

Pershing Square Capital新買進700萬股Brookfield和300萬股耐吉（Nike）。相較於第1季，Pershing減持墨西哥連鎖速食店Chipotle、谷歌母公司Alphabet和國際連鎖酒店Hilton Worldwide。該公司申報管理的資產有104億美元。

《安全邊際》作者克拉曼（Seth Klarman）的Baupost

Baupost減持逾60%的Alphabet股票到少於300萬股，金融科技股Fidelity National Information Services和Liberty Media旗下的SiriusXM則分別減持200萬和300多萬股。

Baupost的36億美元持股當中，新建倉的醫療保健股有42萬股Humana和180萬股Solventum，也買了100萬股擁有Versace、Jimmy Choo和Michael Kors等品牌的時尚集團Capri Holdings。

維權投資機構Starboard Value

史密斯（Jeff Smith）掌管的Starboard Value幾乎將醫療保健公司Humana的持股減半，從前一季的906,000股減少到507,000股。對網域註冊與網站代管服務商GoDaddy的持股也減少近200萬股到460萬股。買進最多的臨床研究公司Fortrea加碼270萬股至800萬股。 

洛柏（Dan Loeb）的Third Point

Third Point披露數筆新持股，包括195萬股蘋果和280萬股Amphenol，後者是電子及光纖連接器、線纜及互聯系統生產商。該基金對亞馬遜的510萬持股不變。 

投資 亞馬遜 義大利

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