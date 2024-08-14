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通膨數據令人鼓舞 道指重登4萬點 史指連漲5日

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
在更令人鼓舞的通膨數據公布後，道瓊工業指數上漲。(路透)
在更令人鼓舞的通膨數據公布後，道瓊工業指數上漲。(路透)

在更令人鼓舞的通膨數據公布後，道瓊工業指數上漲。

道指上漲242.75點或0.61%收4萬8.39點。史坦普500指數微漲20.78點或0.38%收5455.21點，連續第5個交易日上漲。那斯達克指數擺脫早盤跌勢，收漲4.99點或0.03%至1萬7192.6點。

勞工統計局表示，消費者物價指數(CPI)年增2.9%，低於6月的3%，為2021年3月以來最低水準；環比上漲0.2%。《道瓊》調查的經濟學家原本預計月增0.2%，年增3%。

剔除食品和能源的所謂核心通膨月漲0.2%，也符合預期。

前一天發布的批發通膨數據低於預期，提振股市。道指上漲約1%，史指上漲1.7%，那指上漲2.4%。

投資人一直關注CPI數據，以全面了解經濟狀況，並進一步鞏固聯準會9月降息的前景。

摩根史坦利E-Trade交易和投資董事總經理拉金(Chris Larkin)表示：「可能不如昨天的生產者物價指數(PPI)冷卻，但今天的CPI可能不會造成任何影響。」「現在首要問題是聯準會下個月是降息25還是50個基點。」

根據CME FedWatch工具，期貨市場定價9月17日至18日聯準會會議降息幅度大致在四分之一到半個百分點之間。

拉金表示：「如果未來5周的大部分數據都顯示經濟放緩，聯準會可能會更大幅度地降息。」

其他方面，在消息傳出將被零食製造商瑪氏以360億元收購後，Kellanova飆升7.77%。此外，據傳美國司法部正在考慮分拆這家科技巨頭，谷歌母公司Alphabet下跌2.35%。

目前，所有三大主要股指均線均高於8月2日收盤水平，這是8月5日全球股市拋售前一個交易日；當時的拋售似乎與日元套利交易的平倉和對經濟增長的擔憂有關。

貝萊德首席投資與投資組合策略師巧都利(Gargi Chaudhuri)表示，「雖然成長風險有所增加，但我們認為市場對少數疲軟數據反應過度，而不是宏觀前景發生重大變化。」

繼強勁的獲利之後，水星系統公司(Mercury Systems Inc)迎來15年來最大單日漲幅。

這家航空航太和國防技術股上漲17.65%，為該股自2009年4月單日飆升20.5%以來漲幅最大的一天。

Mercury第4財季不計項目每股獲利23分。相對於FactSet調查分析師預計的每股虧損6分，這個數字令人驚訝。

營收為2.486億元，高於普遍預測的2.31億元。

該股盤中還觸及52周新高。該股2024年來已上漲超過11%。

嘉信理財(Charles Schwab)上漲4.59%，該公司盤前表示，7月「核心淨新資產」增加了290億元，是去年同期的2倍多；同時上個月新增32.7萬個經紀帳戶，較上年同期成長8%。

包括14日上漲在內，嘉信理財今年至今下跌5.41%。

另一家基金管理公司LPL Financial Holdings表現甚至更好，上漲8.64%，並將年初至今的跌幅減少至6.15%。

兩家公司下次公布財報將會在10月中旬。

Certuity投資長威爾屈(Scott Welch)表示，金融公司夏季交易櫃檯人手不足的情況很常見，這可能是造成近期股市波動的原因之一。

他指出，「8月每個人都在度假。在這個時期，小小噪音就會對市場產生巨大影響，這是不值得的。因此，我認為在勞動節之後，隨著人們開始關注選舉，並且每個人都回到辦公桌前工作，這將提供有關股市是否繼續輪動問題的答案。」

他表示，即使股市大幅波動，但經濟和企業獲利的基本面仍然「良好」， 「狀況並沒有處於懸崖邊。我們可能會放慢速度，但這沒關係，因為這是正常的。」

投資 降息 聯準會

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