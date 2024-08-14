美股道瓊早盤平盤震盪 台積電ADR跌逾1%

上月通膨降溫，美股14日早盤全面上漲。路透

在美國上月通膨率跌破3%的鼓舞下，美股 三大指數14日早盤小幅開高後陷入震盪，台積電 ADR開低走低。

道瓊工業指數早盤漲0.07%、史坦普500指數漲0.1%、那斯達克指數漲0.15%、費城半導體指數漲0.2%、台積電ADR跌逾1%、輝達漲1%，之後翻黑。

美國勞工部統計局14日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增率為低於預期的2.9%，下探2021年來低點，也比6月的3%進一步減速；月增率則為0.2%，符合市場預期。扣除糧食與能源的核心通膨指數為月升0.2%，同樣符合預期。

摩根士丹利E-Trade交易與投資執行董事拉金說，這項通膨數據的冷卻程度，或許不如昨日的生產者物價指數（PPI），但不會影響大局，「如今最重大的問題是，聯準會（Fed）下月的降息 幅度究竟是1碼還是2碼？」

根據芝商所FedWatch指數，Fed在下月18日政策會議後，降息1碼或2碼的機率為五五波。拉金表示，若未來五周多數數據皆指向經濟放緩，Fed可能更激進降息。

目前美股三大指數已高於8月2日收盤時的水準，也就是8月5日全球股災的前一個交易日。