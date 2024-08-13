PPI利多 道指那指漲逾400點 史指距歷史高點不到5%

美股上漲，逼近上個月的歷史最高水平。(路透)

在本周兩份重要通膨報告的第一份發布後，美股上漲，逼近上個月的歷史最高水平。

道瓊工業指數收漲408.63點或1.04%至3萬9765.64點。那斯達克指數上漲407點或2.43%收1萬7187.61點；史坦普500指數上漲90.04點或1.68%收5434.43點，距7月創下的歷史高點不到5%。

7月生產者物價指數(PPI)上漲0.1%。根據《道瓊》共識估計，經濟學家預計7月月漲幅為0.2%，與上月數據一致。

在14日的消費者物價指數(CPI)公布前，PPI為投資 人帶來了鼓舞；預計CPI將環比上漲0.2%，逆轉上月下降0.1%的水平。在上周劇烈波動後，這些數據可能會為不確定的市場帶來一些方向。

TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)表示：「今天的PPI數據進一步證明通膨趨勢已經轉向，特別是服務業。」「最近因預期股價下跌而拋售股票的投資人可能會感到沮喪。另一隻鞋沒有掉下來。」

今天的反彈延續了上周的強勁漲幅，市場進一步從8月5日的大幅拋售中復元。自5日收盤以來，史指已上漲4.2%。

波動性也急劇減弱。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在上周飆升至65以上後，13日徘徊在20以下。

咖啡連鎖店星巴克任命現任Chipotle執行長尼科爾(Brian Niccol)為下一任執行長，該公司飆升24.5%。Chipotle下跌7.5%。

低波動性ETF的第3季表現不負眾望。幾隻標有「低」或「最小」波動性的大型基金第3季的表現優於大盤，並且在8月5日拋售期間跌幅較小。

其中包括iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF(USMV)，該股第3季至今上漲3.3%。相較之下，SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)本季下跌2%。

這些並不是唯一可望降低投資組合波動性的ETF類型。一些追蹤黃金或利用選擇權產生收入的基金，例如摩根大通的股票溢價收入ETF(JEPI)，最近的表現也優於史指。

高盛表示，過去幾周一些疲軟的經濟數據似乎引發股市拋售，但這並不意味著經濟衰退已被消化。

策略師賈伊森(Guillaume Jaisson)在給客戶的最新報告中表示，除了近期美國勞動市場疲軟之外，歐洲和中國也出現經濟放緩的跡象，但股市仍處於樂觀狀態。

報告指出：「周期性股票在調整期間表現不佳，但美股似乎並未對經濟衰退進行定價。」

Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)表示，聯準會 2%的年化通膨率目標可能只是一個「白日夢」。

他表示：「在審視過一切後，聯準會2%的通膨目標只是一個白日夢。」 「在漲跌平衡的情況下，市場最終會適應這一點。而且還必須靠10年期美債殖利率才能實現。」

展望美股，他認為史指到10月可能跌至5000點，較12日收盤下跌超過6%。不過班尼斯特指出，在這個水平上，史指將被認為相對昂貴；並表示，在觸及5000點後，上漲空間可能有限，「所有這些事情並不能證明今天看到的過度繁榮。」

由於伊朗和以色列之間的緊張局勢升級，美國原油價 格在前一交易日突破每桶80元後回落。

Wolfe Research分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在報告中告訴客戶，美國油價已守住70元的低點，但現在面臨每桶84元的「頑固的上方阻力」。

他認為，美國原油價格可能會突破84元，「一旦突破，90元的中高位就在不遠處。」

Douglas C. Lane & Associates投資組合經理人塞昔(Sarat Sethi)表示，由於消費者謹慎，家得寶(Home Depot)的銷售前景疲弱，增加了聯準會開始降低利率的可能性。

他表示，「這只是證實我們所看到的消費者成長放緩。」他注意到麥當勞和星巴克等其他近期企業業績中提到的消費者衰退加劇。

他說，「這確認了聯準會需要做什麼，基本上就是開始降息。」「最大的問題是，聯準會降息的理由是正確的，希望降息更多是因為通膨正在下降，而不是因為經濟真的需要更多。」