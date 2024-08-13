我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運結束 這家廉航飛歐洲單程最低降至72元

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友要抵制

日韓新冠疫情升溫 防疫概念股又受垂青

編譯吳孟真／綜合外電
南韓、日本等亞洲國家，近來新冠病毒確診人數大增，防疫概念股買盤也隨之升溫。美聯社
南韓、日本等亞洲國家，近來新冠病毒確診人數大增，防疫概念股買盤也隨之升溫。美聯社

新冠疫情上月來再次出現升溫跡象，刺激亞洲防疫概念股買盤湧現。但分析師也提醒，這波漲勢可能只是曇花一現，畢竟這波疫情要再度演變成全球大流行的機率很小。

彭博資訊報導，近期表現最佳的幾檔防疫概念股包含：本周股價躍漲17%的中國新冠病毒檢測試劑製造商達安基因、一周來漲幅多達5.6%日本藥廠第一三共株式會社，以及在五個交易日大漲71%後翻黑的南韓藥廠Shin Poong Pharmaceutical。

這些股票再獲市場青睞，主因中國、日本、南韓等地，上月以來確診人數遽增。

中國疾管局數據顯示，當地新冠確診率自6月底開始上升，但症狀多屬輕微。這波新冠病毒均為Omicron變異株，包含JN.1和XDV系列變異株。

南韓疾管局表示，為因應確診人數快速增加，將取得更多藥物，導致一些地區發生供給短缺現象。該單位說，將在10月推出新疫苗，提供高風險族群施打。

雖亞洲防疫股表現亮眼，一些分析師認為，這波漲勢將不如2020年時的強勁，因為地區性的疫情要演變成第二次全球大流行的機率很小。

法國巴黎銀行資產管理公司亞洲和大中華地區股票投資專家劉閔悅說，「過去兩年，每次疫情再度升溫時，相關股票的漲幅會短暫超越大盤，但接著就會回檔」。他也說，疫情相關產品只占全中國醫療照護產業銷售的不到10%，近期需求回溫的情形，不太可能大幅提振獲利。

疫情 防疫 南韓

上一則

蘋果平價AI iPhone傳明年推出 售價低於500美元

下一則

三星最大工會擬再罷工4天 為薪資獎金向資方施壓

延伸閱讀

擁4000萬用戶 Kakao Pay將個資交給中國支付寶 南韓網友批「沒良心」

擁4000萬用戶 Kakao Pay將個資交給中國支付寶 南韓網友批「沒良心」
特殊檢疫犬進駐仁川機場 避免床蝨隨旅客入境南韓

特殊檢疫犬進駐仁川機場 避免床蝨隨旅客入境南韓
洪災擾民心 金正恩批南韓媒體抹黑

洪災擾民心 金正恩批南韓媒體抹黑
泰國社群抵制南韓 轉往中國日本旅遊

泰國社群抵制南韓 轉往中國日本旅遊

熱門新聞

美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
美國失業率攀升，股價下跌，長期公債殖利率遠低於短債殖利率，這些都是經濟衰退的跡象。但仔細深究發現，縱使衰退風險已升高，但現況看來並不像是衰退。聯準會（Fed）仍有時間防止衰退夢魘成真。路透

美國經濟還沒衰退 但「這種發展」可能真的導致衰退

2024-08-07 11:42
摩根大通執行長戴蒙（見圖）希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。路透

小摩戴蒙：「美國夢」正在消失 半數美國人也同意

2024-08-09 12:21

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了