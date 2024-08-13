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華為傳推全新AI晶片 爭食輝達無法長驅直入的中國市場

編譯林奇賢／綜合外電
華為據傳即將推出一款全新的人工智慧（AI）晶片，在中國市場挑戰輝達的地位。（路透）
華為據傳即將推出一款全新的人工智慧（AI）晶片，在中國市場挑戰輝達的地位。（路透）

道瓊社引述知情人士報導，華為即將推出一款全新的人工智慧（AI）晶片，在中國市場挑戰輝達的地位。

報導指出，中國的網路企業和電信營運商，已在測試華為最新的昇騰910C處理器。華為還告訴潛在客戶，這個產品媲美輝達去年推出、中國卻不能直接取得的H100。

華為有辦法繼續推進晶片技術，是試圖突破美國圍堵的最新跡象。不過，知情人士透露，華為在當前的晶片就已遭遇生產進度延宕的問題。該公司面臨美國進一步施加的緊箍咒，無法獲得生產設備的零件，以及用於AI硬體的最新記憶體晶片。

知情人士說，TikTok母公司字節跳動、搜尋巨擘百度、國營電信商中國移動，為了取得與昇騰910，正與華為進行初步洽談。從這些談判來看，華為獲得的訂單可能超過7萬個晶片，價值約20億美元。

據了解，華為目標是10月開始出貨昇騰910C，最終情況可能有別於最初的計畫，交貨時程也可能調整。

在美國的制裁下，中國的客戶必須將就，向輝達採購H20，這是專為中國打造的「降規版」AI晶片。相形下，在美國的輝達客戶，例如OpenAI、亞馬遜、Google，很快就能取得輝達最新的Blackwell架構晶片，像是GB200這樣的新產品，輝達認為其效能比既有的產品強好幾倍。

SemiAnalysis分析師Dylan Patel說，若華為成功生產昇騰910C，且輝達仍沒辦法向中國客戶供貨其最先進的晶片，「輝達將迅速流失中國的市占」。

華為 輝達 晶片

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