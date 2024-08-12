我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是這檔股票

紐約砲台公園舞蹈節 台灣舞者首亮相 經文處長到場支持

迪士尼600億投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機

中央社安那罕11日專電
迪士尼將在10年內投入600億美元拓展體驗部門。（美聯社）
迪士尼將在10年內投入600億美元拓展體驗部門。（美聯社）

迪士尼去年宣告10年投入美元拓展體驗部門。跨部門主管今天面對媒體，分享從主題樂園、郵輪、虛擬宇宙的全球布局。

D23迪士尼全球粉絲大會近3天在加州安那罕舉行。主掌主題樂園、遊輪等非媒體部門的「迪士尼體驗」（Disney Experiences）總裁戴明哲（Josh D'Amaro）今天率多名高階主管對國際媒體座談。

戴明哲10日晚間在本田中心體育館，對1萬2000名迪士尼粉絲，揭曉在加州、佛州奧蘭多、東京、上海、香港及巴黎等園區內的發展計畫，獲得粉絲叫好。他強調「每一件計畫都正在動工」。

包括加州增設「可可夜總會」、「阿凡達」和擴建「復仇者聯盟」園區；奧蘭多的「怪獸電力公司」、「汽車總動員」園區；上海準備推出「蜘蛛人」雲霄飛車；巴黎「冰雪奇緣」世界預計2026年開幕，正籌備「獅子王」園區。

目前「迪士尼體驗」部門擁有5艘郵艇，未來預計把郵艇數量增加為15艘，堪稱迪士尼艦隊。

戴明哲去年宣布，砸下600億美元大力推展體驗事業，用汽車術語「渦輪增壓」（turbocharging）形容。

負責把虛構故事實體化、設計遊樂園細節，讓遊客在園區夢幻成真的華特迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）創意長范博思（Bruce Vaughn）分享迪士尼遊樂園如何施展「魔法」。

「幻想工程」（Imagineering）是迪士尼公司內專有用語，結合「想像」（imagine）和「工程」（Engineering）而來。運用數位媒體和物理環境的無縫接軌，讓遊客享受沉浸式體驗，感受故事魅力。

幻想工程用實景感動人心。最近一例是，香港迪士尼「冰雪奇緣」園區去年揭幕，「冰雪奇緣」導演、迪士尼動畫工作室創意長珍妮佛李（Jennifer Lee）現場體驗故事場景出現在現實世界，感動落淚。

范博思說：「我們的產品不是技術或是建築，而是感情。」他強調迪士尼核心理念：一切的施工和建築都是為了創造入園遊客的感情聯繫。

主掌國際樂園事業的「迪士尼樂園國際」（Disney Parks International）總裁艾書琳（Jill Estorino）說，迪士尼無論在哪個城市或國家，核心理念始終如一，包括創造沉浸式體驗、用心講述感人的故事，注重每一個細節，提供優質的服務。

不同的是，迪士尼會依照當地消費者的喜好進行調整，例如上海迪士尼的「動物方城市」（Zootopia）（中國稱「瘋狂動物城」）園區，就融入了中國和上海特有的文化元素，讓遊客感覺到這個區域是為了在地人而建造。

迪士尼體驗不只追求跨文化，更要跨世代。迪士尼全球遊戲與數位娛樂（Global Games and Digital Entertainment）執行副總裁夏普陶（Sean Shoptaw）介紹，迪士尼與電玩開發商Epic Games合作，打造數位宇宙，開拓年輕世代的客群。

在這個線上宇宙，迪士尼角色進入遊戲世界，夏普陶表示，這個數位宇宙不僅是遊戲，更是年輕世代的社交平台，把迪士尼的故事內容拓展到數位領域，不僅吸引現有的迪士尼粉絲，更能接觸到新的消費者。

除了遊樂園、虛擬世界，迪士尼正在擴大海上版圖，郵輪從現有的5艘，在未來幾年要增加到13艘，2025年增設新加坡為新的出航站。

迪士尼郵輪事業主管馬茲盧姆（Thomas Mazloum）表示，郵輪不只是一種旅行方式，更是沉浸式的故事體驗，迪士尼的「幻想工程師」團隊，設計細節，把迪士尼故事融入郵輪體驗，讓遊客有如住進主題樂園。(編輯：韋樞)1130812

迪士尼 加州 主題樂園

上一則

制裁沒用？路透：仍有數十億美鈔和歐元流入俄 途徑包括這2國

下一則

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

延伸閱讀

香港迪士尼樂園公布擴建計畫 蜘蛛人將現身

香港迪士尼樂園公布擴建計畫 蜘蛛人將現身
迪士尼曝重磅計畫 動畫電影熱門續集連番上

迪士尼曝重磅計畫 動畫電影熱門續集連番上
迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖

迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖
世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23
馬斯克。（美聯社）

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

2024-08-05 07:17

超人氣

更多 >
現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸