我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／閉幕式即將開始 官方釋影片回顧歷屆精彩畫面

馬拉松墊底堅持完賽 不丹女選手奧運精神獲全場掌聲

「圍牆花園」屏障 輝達AI霸主地位 兩三年內難撼動

編譯陳苓／綜合外電
儘管近來競爭加劇，專家預估未來兩三年，輝達仍會是無庸置疑的AI一哥。(路透)
儘管近來競爭加劇，專家預估未來兩三年，輝達仍會是無庸置疑的AI一哥。(路透)

人工智慧（AI晶片霸主輝達（Nvidia），擁有類似蘋果的「圍牆花園」（walled garden）優勢。輝達用晶片和軟體打造出強大的商業堡壘，能留住客戶並將對手屏除在外。儘管近來競爭加劇，專家估計未來兩三年輝達仍會是無庸置疑的AI一哥，囊括九成市占。

輝達打造出圍牆花園的關鍵，是名為CUDA的軟體平台。該公司的繪圖處理器（GPU）原本設計來處理3D圖形與電玩遊戲，2007年發布的CUDA，解決了先前無解的問題，即如何用GPU來處理非圖形軟體，像是加密演算法、加密貨幣挖礦等。

CUDA使得GPU能執行其他各種運算，其中之一是AI軟體。近年來AI蓬勃發展，促使輝達躍居全球最有價值的企業之一。

CUDA只是起點，輝達多年來推出專門函式庫，回應軟體開發者的需求，允許GPU能執行大量任務，速度之快讓英特爾和超微（AMD）的傳統通用型處理器望塵莫及。

輝達軟體平台的重要性，說明了為何多年來該公司軟體工程師的人數持續多於硬體工程師。執行長黃仁勳將軟硬體並重的策略，稱為「全端運算」，意味該公司生產打造AI所需的一切產品，從晶片乃至於軟體。

輝達客戶十多年來用CUDA寫了堆積如山的程式碼，這個軟體很難轉移到對手的系統。這代表競爭對手發表新AI晶片時，都須與此一平台抗衡。輝達在6月股東大會上，宣布CUDA包含逾300個函式庫和600個AI模型，並支援500多萬名研發人員在約4萬家公司使用的3,700個GPU加速應用程式。

雖然其他晶片製造商、甚至Google和亞馬遜等科技巨擘都加入競爭行列，但輝達憑藉著圍牆花園在未來幾年內極不可能大幅流失AI市占。

這也解釋了為何從長遠來看，輝達的主導地位可能是在編碼能力而非僅在IC設計上，以及對手為何競相開發能避開輝達保護牆的軟體。

Citi Research分析師馬里克（Atif Malik）估計，未來兩、三年輝達在AI相關晶片的市占將維持在約90%。他預測，在2027年前AI晶片的市場規模將達每年4,000億美元，而輝達在今年1月為止的年度營收約為610億美元。

輝達 AI 晶片

上一則

南韓上半年對台記憶體出口 為何暴增2倍多？

延伸閱讀

南韓上半年對台記憶體出口 為何暴增2倍多？

南韓上半年對台記憶體出口 為何暴增2倍多？
晶片法2周年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

晶片法2周年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制
美國晶片法2周年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會

美國晶片法2周年 鳳凰城市長肯定台積電創造就業機會
紐森和黃仁勳簽AI合作協議 培訓加州學生就業

紐森和黃仁勳簽AI合作協議 培訓加州學生就業

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23
馬斯克。（美聯社）

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

2024-08-05 07:17

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了
華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元